Українців, які не приймуть громадянства рф, можуть депортувати з окупованих територій

Українців, які не приймуть громадянства рф, можуть депортувати з окупованих територій
Президент росії владімір путін підписав указ, згідно з яким громадяни України на окупованих територіях і власники паспортів "лнр" та "днр" у майбутньому можуть бути депортовані.

Про це повідомляє УНН із посиланням на росЗМІ.

За даними росЗМІ, мешканці окупованих територій повинні або стати громадянами росії або заявити про своє бажання зберегти громадянство, що є у них, і відмовитися складати присягу громадянина росії.

Відповідно до указу, ті, хто відмовиться, збережуть право перебувати за місцем проживання до 1 липня 2024 року, надалі вони вважатимуться іноземцями.

При цьому якщо такі люди загрожуватимуть "національній безпеці", плануватимуть екстремістські та терористичні злочини, то вони можуть бути видворені.

На яку саме територію їх мають намір видворяти, в указі не уточнюється.

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Теги: росія, путін, депортація, українці
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