28 квітня на Волині: гортаючи календар

28 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 28 квітня, Всесвітній день охорони праці, а віряни вшановують пам'ять мучеників Аристарха, Пудa і Трохима.

День народження 28 квітня святкують головний редактор видання ВСН Юлія Малєєва (на фото) та журналіст Юлія Остапович. Вітаємо їх з цим святом. Бажаємо здоров’я, радості від життя й достатку.

У середу, 28 квітня, іменини відзначають власники таких імен:

Андрій, Петро, Павло, Анастасія, Віктор, Аристарх, Кіндрат, Савва, Василина, Трофим, Зосима та Лук'ян. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

На Волині 28 квітня у різні роки відбулися такі події:

- 28 квітня 1981 року було створене Волинське відділення товариства «Україна».

- У цей день 2010-го рішенням Луцької міської ради «Луцьку музичну школу №1» перейменували на «Луцьку музичну школу №1 імена Фредеріка Шопена».

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

• Не можна сваритись, лаятись та ображати когось;
• Не можна займатись важкою фізичною працею;
• Не можна виходити з дому без потреби;
• Не можна вживати жирну та шкідливу їжу;
• Не можна пити алкоголь;
• Не можна ходити вранці по росі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, Луцьк, день народження
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Напишіть Амінь». Як китайська секта вербує людей у фейсбуці, маніпулюючи емоційними дописами про війну
Які неправдиві кремлівські наративи транслює білоруська пропаганда
Гостинний двір Прайзлерів у Старому місті: Луцькрада таки має намір передати пам’ятку у користування приватного інвестора
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
28 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Про повернених з полону українців та одруження військового: добрі новини від ВолиньPost за 27 квітня
27 квітень, 23:28
Вже другий дивізіон ЗРК Patriot виконує завдання в Україні
27 квітень, 22:56
ПАРЄ визнала геноцидом депортацію українців на територію росії, – Ірина Констанкевич
27 квітень, 22:13
Колишній нардеп з Волині має у Британії спільний бізнес із колаборантом Сальдо
27 квітень, 21:26
Схожі новини
26 квітня на Волині: гортаючи календар 26 квітня на Волині: гортаючи календар
26 квітень, 00:00
22 квітня на Волині: гортаючи календар 22 квітня на Волині: гортаючи календар
22 квітень, 00:00
20 квітня на Волині: гортаючи календар 20 квітня на Волині: гортаючи календар
20 квітень, 00:00
18 квітня на Волині: гортаючи календар 18 квітня на Волині: гортаючи календар
18 квітень, 00:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
28 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Про повернених з полону українців та одруження військового: добрі новини від ВолиньPost за 27 квітня
27 квітень, 23:28
 0
Вже другий дивізіон ЗРК Patriot виконує завдання в Україні
27 квітень, 22:56
 0
ПАРЄ визнала геноцидом депортацію українців на територію росії, – Ірина Констанкевич
27 квітень, 22:13
 0
Колишній нардеп з Волині має у Британії спільний бізнес із колаборантом Сальдо
27 квітень, 21:26
 0
Медіа
відео
1/8