28 квітня на Волині: гортаючи календар

Сьогодні, 28 квітня, Всесвітній день охорони праці, а віряни вшановують пам'ять мучеників Аристарха, Пудa і Трохима.День народження 28 квітня святкують головний редактор видання ВСН(на фото) та журналіст. Вітаємо їх з цим святом. Бажаємо здоров’я, радості від життя й достатку.У середу, 28 квітня, іменини відзначають власники таких імен:Андрій, Петро, Павло, Анастасія, Віктор, Аристарх, Кіндрат, Савва, Василина, Трофим, Зосима та Лук'ян. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!На Волині 28 квітня у різні роки відбулися такі події:- 28 квітня 1981 року було створене Волинське відділення товариства «Україна».- У цей день 2010-го рішенням Луцької міської ради «Луцьку музичну школу №1» перейменували на «Луцьку музичну школу №1 імена Фредеріка Шопена».• Не можна сваритись, лаятись та ображати когось;• Не можна займатись важкою фізичною працею;• Не можна виходити з дому без потреби;• Не можна вживати жирну та шкідливу їжу;• Не можна пити алкоголь;• Не можна ходити вранці по росі.