Волиняни завоювали золоті нагороди на Кубку України з веслування на байдарках і каное





Про це повідомляють на сторінці школи.



Змагання відбуваються в місті Умань з 25 квітня і триватиме до 28 квітня.



Представники Волині вже встигли завоювати на Кубку три "золота".

Так, Марія Повх була найкращою на дистанціях К-1 500 м, К-2 500 м, а Андрій Рибачок переміг всіх противників на дистанції С-2 500.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Представники Волинської обласної школи вищої спортивної майстерності вдало виступили на Кубку України з веслування на байдарках і каное памʼяті Юлії Рябчинської.Про це повідомляють на сторінці школи.Змагання відбуваються в місті Умань з 25 квітня і триватиме до 28 квітня.Представники Волині вже встигли завоювати на Кубку три "золота".Так,була найкращою на дистанціях К-1 500 м, К-2 500 м, апереміг всіх противників на дистанції С-2 500.

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