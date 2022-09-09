Волиняни завоювали золоті нагороди на Кубку України з веслування на байдарках і каное

Волиняни завоювали золоті нагороди на Кубку України з веслування на байдарках і каное
Представники Волинської обласної школи вищої спортивної майстерності вдало виступили на Кубку України з веслування на байдарках і каное памʼяті Юлії Рябчинської.

Про це повідомляють на сторінці школи.

Змагання відбуваються в місті Умань з 25 квітня і триватиме до 28 квітня.

Представники Волині вже встигли завоювати на Кубку три "золота".
Так, Марія Повх була найкращою на дистанціях К-1 500 м, К-2 500 м, а Андрій Рибачок переміг всіх противників на дистанції С-2 500.

Волиняни завоювали золоті нагороди на Кубку України з веслування на байдарках і каное
Волиняни завоювали золоті нагороди на Кубку України з веслування на байдарках і каное

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Теги: спорт, байдарки, каное, Волинь
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