Вже другий дивізіон ЗРК Patriot виконує завдання в Україні
27 квітень, 22:56
До України прибув другий дивізіон ЗРК "Patriot" і уже перебуває на бойовому чергуванні.
Роботу другого дивізіону ЗРК Patriot в Україні показав командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук, - пише ТСН.
"Кажуть є заборона Генштабу "селфитись" на фоні техніки. Вибачте, не втримався. Другий дивізіон ЗРК "Patriot" уже в роботі. Посилюємо ППО. Наближаємо перемогу", – написав Олешук.
Де саме зроблене фото, він зі зрозумілих причин не уточнив.
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Роботу другого дивізіону ЗРК Patriot в Україні показав командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук, - пише ТСН.
"Кажуть є заборона Генштабу "селфитись" на фоні техніки. Вибачте, не втримався. Другий дивізіон ЗРК "Patriot" уже в роботі. Посилюємо ППО. Наближаємо перемогу", – написав Олешук.
Де саме зроблене фото, він зі зрозумілих причин не уточнив.
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