Вже другий дивізіон ЗРК Patriot виконує завдання в Україні





Роботу другого дивізіону ЗРК Patriot в Україні показав командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук, - пише



"Кажуть є заборона Генштабу "селфитись" на фоні техніки. Вибачте, не втримався. Другий дивізіон ЗРК "Patriot" уже в роботі. Посилюємо ППО. Наближаємо перемогу", – написав Олешук.



Де саме зроблене фото, він зі зрозумілих причин не уточнив.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! До України прибув другий дивізіон ЗРК "Patriot" і уже перебуває на бойовому чергуванні.Роботу другого дивізіону ЗРК Patriot в Україні показав командувач Повітряних сил генерал-лейтенант, - пише ТСН. "Кажуть є заборона Генштабу "селфитись" на фоні техніки. Вибачте, не втримався. Другий дивізіон ЗРК "Patriot" уже в роботі. Посилюємо ППО. Наближаємо перемогу", – написав Олешук.Де саме зроблене фото, він зі зрозумілих причин не уточнив.

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