Вже другий дивізіон ЗРК Patriot виконує завдання в Україні

Вже другий дивізіон ЗРК Patriot виконує завдання в Україні
До України прибув другий дивізіон ЗРК "Patriot" і уже перебуває на бойовому чергуванні.

Роботу другого дивізіону ЗРК Patriot в Україні показав командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук, - пише ТСН.

"Кажуть є заборона Генштабу "селфитись" на фоні техніки. Вибачте, не втримався. Другий дивізіон ЗРК "Patriot" уже в роботі. Посилюємо ППО. Наближаємо перемогу", – написав Олешук.

Де саме зроблене фото, він зі зрозумілих причин не уточнив.

Вже другий дивізіон ЗРК Patriot виконує завдання в Україні

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Теги: війна, Україна, Patriot
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