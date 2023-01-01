Колишній нардеп з Волині має у Британії спільний бізнес із колаборантом Сальдо

Володимир Сальдо, який обіймає посаду "тво голови Херсонської області", відкрив свою аграрну фірму у Великій Британії попри те, що проти нього раніше були запроваджені персональні санкції.



Партнером зрадника є народний депутат з Волині Григорій Смітюх. Волинянин є співвласником фірми. Про це повідомляє



У матеріалі вказується, що уряд Британії в червні 2022 року заморозив активи Сальдо та заборонив йому вʼїзд до країни. Попри такі обмеження, він від листопада значиться як власник компанії Grainholding Ltd, у якої офіс зареєстрований в Лондоні. Підприємство спеціалізується на вирощувані та торгівлі зерном.



Статутний капітал компанії складає один мільйон фунтів. Сальдо значиться директором та володіє часткою у 50% організації. Власником інших 50% акцій вказаний Григорій Смітюх, який нібито проживає у Києві.



Видання вказує, що у Великій Британії не потрібно підтверджувати особу, яка надалі буде значитись власником того чи того бізнесу.



Крім того, вказується, що британська влада знала про існування компанії та її власника, оскільки після реєстрації запис про Сальдо у списку санкцій поповнився даними, зазначеними в установчих документах Grainholding Ltd.



Також журналісти виявили, шо спочатку компанія була зареєстрована в Лондоні у будинку, до якого, не мала стосунку. Коли журналісти почали розслідування про діяльність компанії, вона змінила свою адресу.



Нагадаємо, раніше повідомлялося, що співробітники Державного бюро розслідувань провели обшуки в колишньому будинку головного колаборанта Херсонської області Володимира Сальдо.



Крім того, ми раніше інформували, що Служба безпеки України зібрала докази колабораційної діяльності на власницю херсонської телерадіокомпанії "ВТВ плюс", яка розкручувала медійний образ колаборанта Володимира Сальдо.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Зрадник України, який обіймає посаду "тво голови Херсонської області", відкрив свою аграрну фірму у Великій Британії попри те, що проти нього раніше були запроваджені персональні санкції.Партнером зрадника є народний депутат з Волині. Волинянин є співвласником фірми. Про це повідомляє ТСН , посилаючись на видання The Guardian.У матеріалі вказується, що уряд Британії в червні 2022 року заморозив активи Сальдо та заборонив йому вʼїзд до країни. Попри такі обмеження, він від листопада значиться як власник компанії Grainholding Ltd, у якої офіс зареєстрований в Лондоні. Підприємство спеціалізується на вирощувані та торгівлі зерном.Статутний капітал компанії складає один мільйон фунтів. Сальдо значиться директором та володіє часткою у 50% організації. Власником інших 50% акцій вказаний Григорій Смітюх, який нібито проживає у Києві.Видання вказує, що у Великій Британії не потрібно підтверджувати особу, яка надалі буде значитись власником того чи того бізнесу.Крім того, вказується, що британська влада знала про існування компанії та її власника, оскільки після реєстрації запис про Сальдо у списку санкцій поповнився даними, зазначеними в установчих документах Grainholding Ltd.Також журналісти виявили, шо спочатку компанія була зареєстрована в Лондоні у будинку, до якого, не мала стосунку. Коли журналісти почали розслідування про діяльність компанії, вона змінила свою адресу.Нагадаємо, раніше повідомлялося, що співробітники Державного бюро розслідувань провели обшуки в колишньому будинку головного колаборанта Херсонської області Володимира Сальдо.Крім того, ми раніше інформували, що Служба безпеки України зібрала докази колабораційної діяльності на власницю херсонської телерадіокомпанії "ВТВ плюс", яка розкручувала медійний образ колаборанта Володимира Сальдо.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію