Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 28 квітня

Завтра, 28 квітня, на Волині очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів. Сильні заморозки.Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.Вітер західний, 7-12 м/с. Вночі заморозки в повітрі від 0 до -5°, температура вдень 10-15° тепла.За даними Sinoptik, у Луцьку небо цього дня буде ясним недовго, вже вдень воно затягнеться хмарами, які протримаються до пізнього вечора. Без опадів.у цей день вшановується пам'ять святих апостолів Аристарха, Пуда, Трохима. У цей день оглядають пасіки: "На день святого Пуда діставай бджіл з-під споду". Вважалось, що бджолиний рій, який залетів на чужий двір, обіцяв господарю дому щастя. На Пуда калина і горобина бруньки розпускають. При нормальній весні у цей час розпускаються листя на березі. З'являються жаби. У садах спостерігається раннє цвітіння вишні.