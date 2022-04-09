Дальність удару - 750 кілометрів: в Україні розробляють потужний дрон-камікадзе

Дальність удару - 750 кілометрів: в Україні розробляють потужний дрон-камікадзе
Українська компанія One Way Aerospace, відома, зокрема, своїми FPV-дронами-камікадзе "Скальпель" (Scalpel), займається розробкою нового безпілотника-камікадзе AQ-400 Scythe.

Про це повідомляють у компанії.

Цей одноразовий БПЛА розроблений для швидкого та масового виробництва.

Завдяки подвійним крилам і квадратному фюзеляжу, Scythe поєднує в собі невелику матеріально-технічну площу та великий відсік для корисного вантажу. Запуск здійснюється через коротку злітно-посадкову смугу або за допомогою катапульти. Підготовка та зліт займають лічені хвилини.

“Порівняйте Scythe з будь-якою доступною сьогодні системою доставки корисного вантажу на велику відстань і переконайтеся на власні очі, наскільки ця система радикальна та наскільки стратегічні можливості ще ніколи не були такими доступними”, – зазначають розробники.

Характеристики:

- Крейсерська швидкість: 144 км/год;

- дальність: до 750 км;

- розмах крил БПЛА: 2.3 м;

- злітна маса БПЛА: 100 кг;

- маса бойової частини: 32 кг (за рахунок зменшення дальності можна розширити до 70 кг).

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Теги: дрон-камікадзе, One Way Aerospace
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