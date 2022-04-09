Дальність удару - 750 кілометрів: в Україні розробляють потужний дрон-камікадзе





Про це



Цей одноразовий БПЛА розроблений для швидкого та масового виробництва.



Завдяки подвійним крилам і квадратному фюзеляжу, Scythe поєднує в собі невелику матеріально-технічну площу та великий відсік для корисного вантажу. Запуск здійснюється через коротку злітно-посадкову смугу або за допомогою катапульти. Підготовка та зліт займають лічені хвилини.



“Порівняйте Scythe з будь-якою доступною сьогодні системою доставки корисного вантажу на велику відстань і переконайтеся на власні очі, наскільки ця система радикальна та наскільки стратегічні можливості ще ніколи не були такими доступними”, – зазначають розробники.



Характеристики:



- Крейсерська швидкість: 144 км/год;



- дальність: до 750 км;



- розмах крил БПЛА: 2.3 м;



- злітна маса БПЛА: 100 кг;



- маса бойової частини: 32 кг (за рахунок зменшення дальності можна розширити до 70 кг).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українська компанія One Way Aerospace, відома, зокрема, своїми FPV-дронами-камікадзе "Скальпель" (Scalpel), займається розробкою нового безпілотника-камікадзе AQ-400 Scythe.Про це повідомляють у компанії.Цей одноразовий БПЛА розроблений для швидкого та масового виробництва.Завдяки подвійним крилам і квадратному фюзеляжу, Scythe поєднує в собі невелику матеріально-технічну площу та великий відсік для корисного вантажу. Запуск здійснюється через коротку злітно-посадкову смугу або за допомогою катапульти. Підготовка та зліт займають лічені хвилини.“Порівняйте Scythe з будь-якою доступною сьогодні системою доставки корисного вантажу на велику відстань і переконайтеся на власні очі, наскільки ця система радикальна та наскільки стратегічні можливості ще ніколи не були такими доступними”, – зазначають розробники.Характеристики:- Крейсерська швидкість: 144 км/год;- дальність: до 750 км;- розмах крил БПЛА: 2.3 м;- злітна маса БПЛА: 100 кг;- маса бойової частини: 32 кг (за рахунок зменшення дальності можна розширити до 70 кг).

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію