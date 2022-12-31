Третина пенсіонерів в Україні отримують менше 3 тисяч гривень на місяць

Третина пенсіонерів в Україні отримують менше 3 тисяч гривень на місяць
Частка пенсіонерів, які отримують менше 3 тис. грн на місяць, скоротилася з 39% до 30%, а загалом такі виплати від держави отримують 3,25 млн осіб. Що стосується Волині, то тут середня пенсія - 4440 гривень.

Про це йдеться на платформі для роботи з відкритими даними «Опендатабот».

Як повідомляється, в Україні вперше з 2018 року за квартал зросла кількість пенсіонерів - на 9 249 осіб. За рахунок індексації, проведеної у березні, середній розмір пенсії сягнув 5 238 грн - або ж 143 долари за курсом НБУ. Наразі приблизно 33% пенсіонерів отримують середню та вищу за середню пенсії.

Також зазначається, що з 7% до 10% зросла частка пенсіонерів, що отримують виплати більші за 10 тисяч грн - до 1,06 млн осіб. У той самий час частка пенсіонерів, що отримують менше 3000 грн, скоротилася з 39% до 30%. Загалом такі виплати від держави отримують 3,25 млн осіб.

найменша середня пенсія у Тернопільській області - 3997 грн. Це на 24% менше, ніж середні виплати по Україні. Найбільша середня пенсія у Києві: 7129 грн - на 36% вище за середній показник по Україні.

Окрім Києва, виплати вищі за середні у пенсіонерів ще у восьми областях: Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Запорізький, Київський, Луганській, Рівненській та Харківській.

На Волині цей показник сягає 4440 гривень.

За даними Пенсійного фонду України, до індексації середня пенсія в Україні сягала 4 622 грн. На той час пенсія у чоловіків була майже у півтора рази більша, аніж пенсія у жінок: 5 701 грн проти 3 926 грн.

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Теги: пенсія, індексація
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