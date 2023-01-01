У громаді на Волині під час сесії зі скандалом вирішували долю УПЦ МП

У громаді на Волині під час сесії зі скандалом вирішували долю УПЦ МП
Ще одна громада Волині вирішила припинити права земельного користування для храмів Московського патріархату на території громади. Відповідне звернення розглядали на сесії Турійської селищної ради.

Про це повідомляє 12 канал.

Аналогічні рішення минулого тижня одноголосно ухвалили обранці Володимирської та Нововолинської громад.

А от в Турійську мирним шляхом проголосувати не вдалося. Питання про прощання із московським патріархатом не залишило байдужими багатьох. На позачергову сесію у Турійську зібралися не лише депутати, а й місцеві жителі та навіть військовослужбовці.

Голова Турійської громади Олексій Безсмертний каже: причини, що змушують ухвалювати такі рішення, є.

«Це і антиукраїнська агітація у церквах УПЦ МП, другий посил – відмова відспівувати воїнів ЗСУ. І третій посил – це побиття військовослужбовців у деяких церквах нашої держави», – зазначає Безсмертний.

Щоправда, в Турійській громаді, каже, таких випадків не було, а отже, і потреби розривати зв'язки із УПЦ МП немає.

«Я ставлюся з повагою і шаною до всіх релігійних організацій, зокрема православних, бо сам православний. І не бачу між ними різниці та не хотів би, щоб між ними була ворожнеча», – каже очільник громади.

Не ворожнеча, але активні суперечки щодо церкви виникли у залі засідань. Залагодити їх мають голосуванням депутатів, щоправда, сесію Олексій Безсмертний проводити відмовився.

«Я сесію не відкривав. Тому її проведе обраний вами депутат», – заявив він.

Зрештою, після невеликої перерви обрали нового головуючого та суперечки у залі не припинилися. 12 обранців громади виступили за те, аби припинити право земельного користування для храмів УПЦ МП на території Турійської громади. Двоє від голосування утрималися. Зрештою, рішення прийняти не вдалося, втім звернення подадуть на чергову сесію.



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Теги: УПЦ МП, Волинь
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