Біля Бахмута загинув волинянин Олексій Приймачук
Сьогодні, 18:55
27 квітня на полі бою біля Бахмута загинув житель села Поступель Приймачук Олексій Євгенович.
Про це повідомляють у Забродівській громаді.
Приймачук Олексій Євгенович – водій стрілецького відділення стрілецького взводу стрілецької роти військової частини А7063. Олексію Приймачуку назавжди залишиться 35.
«Низький уклін Захиснику України! Вічна і світла пам’ять! Глибокі, щирі співчуття рідним і близьким, розділяємо ваш біль від непоправної втрати. Герої не вмирають!» – йдеться у дописі.
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Про це повідомляють у Забродівській громаді.
Приймачук Олексій Євгенович – водій стрілецького відділення стрілецького взводу стрілецької роти військової частини А7063. Олексію Приймачуку назавжди залишиться 35.
«Низький уклін Захиснику України! Вічна і світла пам’ять! Глибокі, щирі співчуття рідним і близьким, розділяємо ваш біль від непоправної втрати. Герої не вмирають!» – йдеться у дописі.
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