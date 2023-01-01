Біля Бахмута загинув волинянин Олексій Приймачук





Про це



Приймачук Олексій Євгенович – водій стрілецького відділення стрілецького взводу стрілецької роти військової частини А7063. Олексію Приймачуку назавжди залишиться 35.





«Низький уклін Захиснику України! Вічна і світла пам’ять! Глибокі, щирі співчуття рідним і близьким, розділяємо ваш біль від непоправної втрати. Герої не вмирають!» – йдеться у дописі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 27 квітня на полі бою біля Бахмута загинув житель села Поступель Приймачук Олексій Євгенович.Про це повідомляють у Забродівській громаді.Приймачук Олексій Євгенович – водій стрілецького відділення стрілецького взводу стрілецької роти військової частини А7063. Олексію Приймачуку назавжди залишиться 35.«Низький уклін Захиснику України! Вічна і світла пам’ять! Глибокі, щирі співчуття рідним і близьким, розділяємо ваш біль від непоправної втрати. Герої не вмирають!» – йдеться у дописі.

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