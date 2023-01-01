Як волинські воїни випробовують кулемети калібру 7,62. ВІДЕО

Як волинські воїни випробовують кулемети калібру 7,62. ВІДЕО
Воїни волинської 14 ОМБр випробовують кулемети калібру 7,62, які отримали від фонду Повернись живим.

Про це повідомляють у пресслужбі бригади.

«Князівські воїни з радістю випробовують кулемети калібру 7,62, передані нашій бригаді фондом Повернись живим. А зовсім скоро вони запрацюють не на полігоні! Здобуваємо перемогу разом! Бій хоробрих любить!» – йдеться у повідомленні.



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Теги: 14 ОМБр, війна, Росія, Україна
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