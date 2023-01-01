Як волинські воїни випробовують кулемети калібру 7,62. ВІДЕО
Сьогодні, 18:00
Воїни волинської 14 ОМБр випробовують кулемети калібру 7,62, які отримали від фонду Повернись живим.
Про це повідомляють у пресслужбі бригади.
«Князівські воїни з радістю випробовують кулемети калібру 7,62, передані нашій бригаді фондом Повернись живим. А зовсім скоро вони запрацюють не на полігоні! Здобуваємо перемогу разом! Бій хоробрих любить!» – йдеться у повідомленні.
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Про це повідомляють у пресслужбі бригади.
«Князівські воїни з радістю випробовують кулемети калібру 7,62, передані нашій бригаді фондом Повернись живим. А зовсім скоро вони запрацюють не на полігоні! Здобуваємо перемогу разом! Бій хоробрих любить!» – йдеться у повідомленні.
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