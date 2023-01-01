Як волинські воїни випробовують кулемети калібру 7,62. ВІДЕО





Про це



«Князівські воїни з радістю випробовують кулемети калібру 7,62, передані нашій бригаді фондом Повернись живим. А зовсім скоро вони запрацюють не на полігоні! Здобуваємо перемогу разом! Бій хоробрих любить!» – йдеться у повідомленні.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Воїни волинської 14 ОМБр випробовують кулемети калібру 7,62, які отримали від фонду Повернись живим.Про це повідомляють у пресслужбі бригади.«Князівські воїни з радістю випробовують кулемети калібру 7,62, передані нашій бригаді фондом Повернись живим. А зовсім скоро вони запрацюють не на полігоні! Здобуваємо перемогу разом! Бій хоробрих любить!» – йдеться у повідомленні.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію