У місті на Волині організовують благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ
Сьогодні, 17:55
30 квітня усіх охочих задонатити на ЗСУ запрошують на благодійний ярмарок «Книга за життя», який проходитиме у Володимирі на Валах Городища.
Про це повідомляють на сайті міста.
Місцеві волонтери, які організовують захід, обіцяють багато цікавих книг, які можна буде придбати, а також запашну каву, смаколики, страви з вогню, вироби ручної роботи, виставку світлин Володимира початку ХХ століття, цікаві гутірки та гру на гітарі біля вогню.
Додаватиме особливої атмосфери заходу виступ музично-інструментального ансамблю «Секвенція».
Початок книжкового ярмарку о 13:00.
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Про це повідомляють на сайті міста.
Місцеві волонтери, які організовують захід, обіцяють багато цікавих книг, які можна буде придбати, а також запашну каву, смаколики, страви з вогню, вироби ручної роботи, виставку світлин Володимира початку ХХ століття, цікаві гутірки та гру на гітарі біля вогню.
Додаватиме особливої атмосфери заходу виступ музично-інструментального ансамблю «Секвенція».
Початок книжкового ярмарку о 13:00.
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