У місті на Волині організовують благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ

У місті на Волині організовують благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ
30 квітня усіх охочих задонатити на ЗСУ запрошують на благодійний ярмарок «Книга за життя», який проходитиме у Володимирі на Валах Городища.

Про це повідомляють на сайті міста.

Місцеві волонтери, які організовують захід, обіцяють багато цікавих книг, які можна буде придбати, а також запашну каву, смаколики, страви з вогню, вироби ручної роботи, виставку світлин Володимира початку ХХ століття, цікаві гутірки та гру на гітарі біля вогню.

Додаватиме особливої атмосфери заходу виступ музично-інструментального ансамблю «Секвенція».

Початок книжкового ярмарку о 13:00.

У місті на Волині організовують благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: ЗСУ, благодійний ярмарок
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Напишіть Амінь». Як китайська секта вербує людей у фейсбуці, маніпулюючи емоційними дописами про війну
Які неправдиві кремлівські наративи транслює білоруська пропаганда
Гостинний двір Прайзлерів у Старому місті: Луцькрада таки має намір передати пам’ятку у користування приватного інвестора
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Як волинські воїни випробовують кулемети калібру 7,62. ВІДЕО
Сьогодні, 18:00
У місті на Волині організовують благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ
Сьогодні, 17:55
Луцькі театрали здійснили благодійні покази у Польщі. ФОТО
Сьогодні, 17:45
Колишній міністр освіти Табачник став радником гауляйтера Запорізької області
Сьогодні, 17:25
За декілька днів знову на передову: у Луцьку одружився військовий
Сьогодні, 17:00
Схожі новини
Під час благодійного ярмарку у ліцеї на Волині зібрали гроші для ЗСУ Під час благодійного ярмарку у ліцеї на Волині зібрали гроші для ЗСУ
24 вересень, 2022, 08:18
У Володимирі відбудеться благодійний ярмарок на підтримку онкохворих дітей У Володимирі відбудеться благодійний ярмарок на підтримку онкохворих дітей
26 квітень, 11:30
Волонтери у Луцьку організували черговий збір на дрони та автівки для військових Волонтери у Луцьку організували черговий збір на дрони та автівки для військових
24 квітень, 08:00
У ЗСУ не підтверджують і не спростовують інформацію про висадку на лівий берег Дніпра У ЗСУ не підтверджують і не спростовують інформацію про висадку на лівий берег Дніпра
23 квітень, 10:58
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Як волинські воїни випробовують кулемети калібру 7,62. ВІДЕО
Сьогодні, 18:00
 0
У місті на Волині організовують благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ
Сьогодні, 17:55
 0
Луцькі театрали здійснили благодійні покази у Польщі. ФОТО
Сьогодні, 17:45
 0
Колишній міністр освіти Табачник став радником гауляйтера Запорізької області
Сьогодні, 17:25
 0
За декілька днів знову на передову: у Луцьку одружився військовий
Сьогодні, 17:00
 0
Медіа
відео
1/8