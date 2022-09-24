У місті на Волині організовують благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ





Про це



Місцеві волонтери, які організовують захід, обіцяють багато цікавих книг, які можна буде придбати, а також запашну каву, смаколики, страви з вогню, вироби ручної роботи, виставку світлин Володимира початку ХХ століття, цікаві гутірки та гру на гітарі біля вогню.



Додаватиме особливої атмосфери заходу виступ музично-інструментального ансамблю «Секвенція».



Початок книжкового ярмарку о 13:00.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 30 квітня усіх охочих задонатити на ЗСУ запрошують на благодійний ярмарок «Книга за життя», який проходитиме у Володимирі на Валах Городища.Про це повідомляють на сайті міста.Місцеві волонтери, які організовують захід, обіцяють багато цікавих книг, які можна буде придбати, а також запашну каву, смаколики, страви з вогню, вироби ручної роботи, виставку світлин Володимира початку ХХ століття, цікаві гутірки та гру на гітарі біля вогню.Додаватиме особливої атмосфери заходу виступ музично-інструментального ансамблю «Секвенція».Початок книжкового ярмарку о 13:00.

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