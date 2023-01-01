Колишній міністр освіти Табачник став радником гауляйтера Запорізької області

Колишній міністр освіти Табачник став радником гауляйтера Запорізької області
Ексміністр освіти часів Януковича Дмитро Табачник став радником окупаційного «губернатора» Запорізької області Євгена Балицького.

Про це в Телеграмі повідомляє міський голова Мелітополя Іван Федоров.

«В окупаційному уряді ТОТ Запорізької області поповнення. У гауляйтера Балицького новий «совєтнік». Компанію пікаперу і учаснику секс-скандалу Толмачову (так званому «віце-губернатору Запорізької області»), який вчить Балицького проводити псевдовибори, тепер складає одіозний міністр уряду януковича Дмитро Табачник», - написав Федоров.

Також Табачник балотується в депутати від партії «Єдина Росія».

Нагадаємо, Дмитро Табачник був міністром освіти України в 2010-2014 роках.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Дмитро Табачник
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Напишіть Амінь». Як китайська секта вербує людей у фейсбуці, маніпулюючи емоційними дописами про війну
Які неправдиві кремлівські наративи транслює білоруська пропаганда
Гостинний двір Прайзлерів у Старому місті: Луцькрада таки має намір передати пам’ятку у користування приватного інвестора
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У місті на Волині організовують благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ
Сьогодні, 17:55
Луцькі театрали здійснили благодійні покази у Польщі. ФОТО
Сьогодні, 17:45
Колишній міністр освіти Табачник став радником гауляйтера Запорізької області
Сьогодні, 17:25
За декілька днів знову на передову: у Луцьку одружився військовий
Сьогодні, 17:00
На Волині рятувальники допомогли жінці з інсультом, яка була зачиненою у квартирі
Сьогодні, 16:42
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Як волинські воїни випробовують кулемети калібру 7,62. ВІДЕО
Сьогодні, 18:00
 0
У місті на Волині організовують благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ
Сьогодні, 17:55
 0
Луцькі театрали здійснили благодійні покази у Польщі. ФОТО
Сьогодні, 17:45
 0
Колишній міністр освіти Табачник став радником гауляйтера Запорізької області
Сьогодні, 17:25
 0
За декілька днів знову на передову: у Луцьку одружився військовий
Сьогодні, 17:00
 0
Медіа
відео
1/8