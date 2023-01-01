Колишній міністр освіти Табачник став радником гауляйтера Запорізької області
Сьогодні, 17:25
Ексміністр освіти часів Януковича Дмитро Табачник став радником окупаційного «губернатора» Запорізької області Євгена Балицького.
Про це в Телеграмі повідомляє міський голова Мелітополя Іван Федоров.
«В окупаційному уряді ТОТ Запорізької області поповнення. У гауляйтера Балицького новий «совєтнік». Компанію пікаперу і учаснику секс-скандалу Толмачову (так званому «віце-губернатору Запорізької області»), який вчить Балицького проводити псевдовибори, тепер складає одіозний міністр уряду януковича Дмитро Табачник», - написав Федоров.
Також Табачник балотується в депутати від партії «Єдина Росія».
Нагадаємо, Дмитро Табачник був міністром освіти України в 2010-2014 роках.
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Про це в Телеграмі повідомляє міський голова Мелітополя Іван Федоров.
«В окупаційному уряді ТОТ Запорізької області поповнення. У гауляйтера Балицького новий «совєтнік». Компанію пікаперу і учаснику секс-скандалу Толмачову (так званому «віце-губернатору Запорізької області»), який вчить Балицького проводити псевдовибори, тепер складає одіозний міністр уряду януковича Дмитро Табачник», - написав Федоров.
Також Табачник балотується в депутати від партії «Єдина Росія».
Нагадаємо, Дмитро Табачник був міністром освіти України в 2010-2014 роках.
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