За декілька днів знову на передову: у Луцьку одружився військовий

У ЦНАПі міста Луцька військовий одружився зі своєю обраницею.Про це повідомляють на фейсбук-сторінці установи.приїхав на декілька днів у відпустку з воєнної служби, аби поєднати долю з тендітною. Із початком повномасштабної війни мужній наречений повернувся з-за кордону, аби захищати рідну Україну та гнати ворога чимдалі.«Щиро захоплюємося такими відважними та патріотичними людьми. Закохані поспішали зареєструвати шлюб у скорочені терміни, бо за декілька днів Денис знову відправиться на передову. Сердечно бажаємо молодим Божої опіки, добра, взаєморозуміння, любові і швидкого возз’єднання сім’ї. Хай подружжя щасливо та довго крокує життєвим шляхом у мирній Україні», - йдеться в дописі.