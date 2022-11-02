За декілька днів знову на передову: у Луцьку одружився військовий

За декілька днів знову на передову: у Луцьку одружився військовий
У ЦНАПі міста Луцька військовий одружився зі своєю обраницею.

Про це повідомляють на фейсбук-сторінці установи.

Денис приїхав на декілька днів у відпустку з воєнної служби, аби поєднати долю з тендітною Катериною. Із початком повномасштабної війни мужній наречений повернувся з-за кордону, аби захищати рідну Україну та гнати ворога чимдалі.

«Щиро захоплюємося такими відважними та патріотичними людьми. Закохані поспішали зареєструвати шлюб у скорочені терміни, бо за декілька днів Денис знову відправиться на передову. Сердечно бажаємо молодим Божої опіки, добра, взаєморозуміння, любові і швидкого возз’єднання сім’ї. Хай подружжя щасливо та довго крокує життєвим шляхом у мирній Україні», - йдеться в дописі.

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Теги: військовий, одруження
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