До довічного ув’язнення засудили окупанта, який на Чернігівщині розстріляв авто з родиною, – Офіс Генпрокурора

До довічного ув’язнення засудили окупанта, який на Чернігівщині розстріляв авто з родиною, – Офіс Генпрокурора
До довічного позбавлення волі засудили військового рф, який розстріляв автомобіль з родиною на Чернігівщині.

Про це повідомили в Офісі Генпрокурора.

За публічного обвинувачення прокурорів Прилуцької окружної прокуратури Чернігівської області суд в порядку спеціального судового розгляду визнав винним військовослужбовця зс рф у порушенні законів і звичаїв війни, поєднаному з умисним вбивством.

Його засуджено до довічного позбавлення волі.

Прокурор у суді довів, що 26 лютого 2022 року військовослужбовці країни-агресора, перебуваючи в центральній частині с. Крупичполе Прилуцького району, зупинили цивільний автомобіль.

В ньому знаходилась подружня пара, їхня дочка та зять.

Обвинувачений спільно з іншими військовими рф одразу відкрили прицільний вогонь по автомобілю та його пасажирах.

Вважаючи, що всі четверо загинули, російські військовослужбовці залишили місце вчинення злочину.

Внаслідок злочинних дій одна жінка загинула, інші члени родини отримали тілесні ушкодження.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна, окупант, позбавлення волі
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Напишіть Амінь». Як китайська секта вербує людей у фейсбуці, маніпулюючи емоційними дописами про війну
Які неправдиві кремлівські наративи транслює білоруська пропаганда
Гостинний двір Прайзлерів у Старому місті: Луцькрада таки має намір передати пам’ятку у користування приватного інвестора
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині рятувальники допомогли жінці з інсультом, яка була зачиненою у квартирі
Сьогодні, 16:42
До довічного ув’язнення засудили окупанта, який на Чернігівщині розстріляв авто з родиною, – Офіс Генпрокурора
Сьогодні, 16:25
На Волині хочуть конфіскувати у росіянина дві земельні ділянки, які він отримав у спадок
Сьогодні, 15:50
Працівницю зерносховища на Волині викрили на махінації із пшеницею на 1,3 мільйона гривень
Сьогодні, 15:45
За яких умов військові можуть виїжджати за кордон під час війни
Сьогодні, 15:37
Схожі новини
Полонений російський окупант розповів, як хотів захопити Київ, але тепер кається і просить росіян скласти зброю. ВІДЕО Полонений російський окупант розповів, як хотів захопити Київ, але тепер кається і просить росіян скласти зброю. ВІДЕО
25 лютий, 2022, 22:30
Окупанти визнають, що вбивають українських військовополонених після допитів, – перехоплена розмова СБУ Окупанти визнають, що вбивають українських військовополонених після допитів, – перехоплена розмова СБУ
Сьогодні, 15:10
У лікарні в Києві помер важкопоранений Герой з Волині У лікарні в Києві помер важкопоранений Герой з Волині
Сьогодні, 14:52
У Луцьку попрощалися з трьома загиблими на війні Героями У Луцьку попрощалися з трьома загиблими на війні Героями
Сьогодні, 14:34
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині рятувальники допомогли жінці з інсультом, яка була зачиненою у квартирі
Сьогодні, 16:42
 0
До довічного ув’язнення засудили окупанта, який на Чернігівщині розстріляв авто з родиною, – Офіс Генпрокурора
Сьогодні, 16:25
 0
На Волині хочуть конфіскувати у росіянина дві земельні ділянки, які він отримав у спадок
Сьогодні, 15:50
 0
Працівницю зерносховища на Волині викрили на махінації із пшеницею на 1,3 мільйона гривень
Сьогодні, 15:45
 0
За яких умов військові можуть виїжджати за кордон під час війни
Сьогодні, 15:37
 0
Медіа
відео
1/8