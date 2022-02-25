До довічного ув’язнення засудили окупанта, який на Чернігівщині розстріляв авто з родиною, – Офіс Генпрокурора





Про це



За публічного обвинувачення прокурорів Прилуцької окружної прокуратури Чернігівської області суд в порядку спеціального судового розгляду визнав винним військовослужбовця зс рф у порушенні законів і звичаїв війни, поєднаному з умисним вбивством.



Його засуджено до довічного позбавлення волі.



Прокурор у суді довів, що 26 лютого 2022 року військовослужбовці країни-агресора, перебуваючи в центральній частині с. Крупичполе Прилуцького району, зупинили цивільний автомобіль.



В ньому знаходилась подружня пара, їхня дочка та зять.



Обвинувачений спільно з іншими військовими рф одразу відкрили прицільний вогонь по автомобілю та його пасажирах.



Вважаючи, що всі четверо загинули, російські військовослужбовці залишили місце вчинення злочину.



Внаслідок злочинних дій одна жінка загинула, інші члени родини отримали тілесні ушкодження.







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