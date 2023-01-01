На Волині хочуть конфіскувати у росіянина дві земельні ділянки, які він отримав у спадок

На Волині прокурори наполягають на конфіскації земельних ділянок у громадянина росії.Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.Луцька окружна прокуратура звернулася до Рожищенського районного суду із позовом в інтересах держави в особі Головного управління Держгеокадастру у Волинській області, аби конфіскувати у власність держави дві земельні ділянки сільськогосподарського призначення загальною площею понад 6 га, які належать на праві приватної власності громадянину російської федерації.Прокурори встановили, що громадянин держави-агресора, житель Москви, успадкувавши земельні ділянки, які знаходяться на території Копачівської ТГ, не відчужив їх протягом року з часу набуття права власності, порушивши вимоги Земельного кодексу України.Такі дії є підставою для примусового припинення права власності на земельні ділянки шляхом їх конфіскації – наполягатимуть прокурори у суді.