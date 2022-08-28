Працівницю зерносховища на Волині викрили на махінації із пшеницею на 1,3 мільйона гривень

Працівницю зерносховища на Волині викрили на махінації із пшеницею на 1,3 мільйона гривень
Працівницю зерносховища на Волині підозрюють в розтраті пшениці на понад 1,3 мільйона гривень. Вирішується питання про обрання жінці запобіжного заходу.

Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури.

Працівниці зерносховища АТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» «Володимир-Волинський комбінат хлібопродуктів» повідомили про підозру у розтраті шляхом зловживання службовим становищем чужого майна в особливо великих розмірах (ч.5 ст. 191 КК України).

Попри обов’язок здійснювати відповідальне зберігання зерна АТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України», що знаходилось у сховищі у місті Володимирі, матеріально відповідальна працівниця без відома власника та належного обліку відпустила невідомим особам зерно пшениці врожаю 2021 року на суму понад 1,3 мільйона гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: махінації, пшениця
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Напишіть Амінь». Як китайська секта вербує людей у фейсбуці, маніпулюючи емоційними дописами про війну
Які неправдиві кремлівські наративи транслює білоруська пропаганда
Гостинний двір Прайзлерів у Старому місті: Луцькрада таки має намір передати пам’ятку у користування приватного інвестора
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
До довічного ув’язнення засудили окупанта, який на Чернігівщині розстріляв авто з родиною, – Офіс Генпрокурора
Сьогодні, 16:25
На Волині хочуть конфіскувати у росіянина дві земельні ділянки, які він отримав у спадок
Сьогодні, 15:50
Працівницю зерносховища на Волині викрили на махінації із пшеницею на 1,3 мільйона гривень
Сьогодні, 15:45
За яких умов військові можуть виїжджати за кордон під час війни
Сьогодні, 15:37
Україна готується до відкриття авіапростору для цивільних літаків
Сьогодні, 15:25
Схожі новини
На Волині завершується збір ранніх зернових і зернобобових культур На Волині завершується збір ранніх зернових і зернобобових культур
28 серпень, 2022, 16:00
Керівництво мережі військових магазинів викрили на махінаціях із гуманітаркою для Нацгвардії на понад 8 млн Керівництво мережі військових магазинів викрили на махінаціях із гуманітаркою для Нацгвардії на понад 8 млн
22 липень, 2022, 11:40
Волинянин продав на Кіровоградщині три авто, які ввіз нібито для ЗСУ Волинянин продав на Кіровоградщині три авто, які ввіз нібито для ЗСУ
23 червень, 2022, 14:57
Фонд Юрія Гупала «відхрещується» від махінацій з продажем «гуманітарних» машин Фонд Юрія Гупала «відхрещується» від махінацій з продажем «гуманітарних» машин
15 червень, 2022, 16:14
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині рятувальники допомогли жінці з інсультом, яка була зачиненою у квартирі
Сьогодні, 16:42
 0
До довічного ув’язнення засудили окупанта, який на Чернігівщині розстріляв авто з родиною, – Офіс Генпрокурора
Сьогодні, 16:25
 0
На Волині хочуть конфіскувати у росіянина дві земельні ділянки, які він отримав у спадок
Сьогодні, 15:50
 0
Працівницю зерносховища на Волині викрили на махінації із пшеницею на 1,3 мільйона гривень
Сьогодні, 15:45
 0
За яких умов військові можуть виїжджати за кордон під час війни
Сьогодні, 15:37
 0
Медіа
відео
1/8