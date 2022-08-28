Працівницю зерносховища на Волині викрили на махінації із пшеницею на 1,3 мільйона гривень





Про це



Працівниці зерносховища АТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» «Володимир-Волинський комбінат хлібопродуктів» повідомили про підозру у розтраті шляхом зловживання службовим становищем чужого майна в особливо великих розмірах (ч.5 ст. 191 КК України).



Попри обов’язок здійснювати відповідальне зберігання зерна АТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України», що знаходилось у сховищі у місті Володимирі, матеріально відповідальна працівниця без відома власника та належного обліку відпустила невідомим особам зерно пшениці врожаю 2021 року на суму понад 1,3 мільйона гривень.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Працівницю зерносховища на Волині підозрюють в розтраті пшениці на понад 1,3 мільйона гривень. Вирішується питання про обрання жінці запобіжного заходу.Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури.Працівниці зерносховища АТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» «Володимир-Волинський комбінат хлібопродуктів» повідомили про підозру у розтраті шляхом зловживання службовим становищем чужого майна в особливо великих розмірах (ч.5 ст. 191 КК України).Попри обов’язок здійснювати відповідальне зберігання зерна АТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України», що знаходилось у сховищі у місті Володимирі, матеріально відповідальна працівниця без відома власника та належного обліку відпустила невідомим особам зерно пшениці врожаю 2021 року на суму понад 1,3 мільйона гривень.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію