За яких умов військові можуть виїжджати за кордон під час війни

Військовослужбовці мають право перетинати державний кордон України, навіть під час дії воєнного стану, адже таке право надає їм стаття 11 Закону України «Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України» та частина 2 статті 8-1 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей».Про церозповів луцький адвокатОднак, за його словами, аби реалізувати право виїзду за кордон військовослужбовцю необхідно буде пред'явити на кордоні відповідні дозвільні документи, що надають йому право на перетин кордону із певною метою.Олег Огородник додав, що, як ми вже знаємо, українські військовослужбовці виїжджають за кордон, зокрема, і для навчань. Згідно з пунктом 2-15 Правил перетинання державного кордону громадянами України, пропуск військовослужбовців через державний кордон здійснюється уповноваженими особами Держприкордонслужби. Вони можуть приймати рішення про пропуск на підставі прийнятих Міністром оборони, керівником іншого утвореного відповідно до закону військового формування, керівником правоохоронного органу спеціального призначення, керівником розвідувального органу рішень щодо виконання завдань у сфері безпеки і оборони.Окрім того, можливий і виїзд військових за кордон під час відпустки за певних умов.«Якщо не брати до уваги цілком логічне право військовослужбовця виїхати за кордон із метою лікування поранення або із метою тренувального навчання, то у військового також є право і на виїзд за кордон у відпустку. Але при цьому в нього має бути відповідний дозвіл командування. Його оформляють у вигляді наказу із правом перетинати кордон. Це також може бути відпускний квиток, у якому зазначений термін відпустки та можливість перетинати державний кордон України», – пояснив Олег Огородник.Ми запитали у прикордонників про повний перелік документів, які повинен мати військовослужбовець при виїзді з України у відпустку за кордон.Речниця Волинського прикордонного загонурозповіла, що на паспортний контроль необхідно надати: паспорт громадянина України для виїзду за кордон, військово-обліковий документ, посвідчення офіцера або посвідчення військовослужбовця та відпускний квиток із зазначенням про відпустку за кордоном. У разі відсутності такої відмітки у відпускному квитку, необхідно мати витяг з наказу, у якому вказане місце проведення відпустки, із дозволом на виїзд за межі території України.