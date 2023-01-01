Окупанти визнають, що вбивають українських військовополонених після допитів, – перехоплена розмова СБУ





Про це



«Человека надо чуть-чуть зарезать. Но у меня это не впервые. Мне пох*й, – розповідає російський військовий своїй знайомій про злочин, який має вчинити після цієї телефонної розмови.



«Люди, которые военнопленные… их нам смысла нет держать. Ну, потому что всю информацию с них выпытываем. Дальше нет смысла держать. Вот… их надо утилизировать», – пояснює рашист.



Він у подробицях розповідає, як перерізає людині горло. І уточнює, що в нього таких випадків вистачає і робити це доводиться вночі.

Служба безпеки України встановила особу ката, його установчі дані, місце служби та коло спілкування.



Чоловік на аудіо – Сучко Євген Юрійович з Новгородської області рф, 1995 року народження. Його мобілізували восени 2022 року, відтоді він зі своїм підрозділом перебуває на позиціях у Харківській області.



СБУ працює, аби цей Сучко та кожен воєнний злочинець з рф поніс заслужене покарання за свої звірства. Українська спецслужба розслідує понад 35 тис. кримінальних проваджень за фактом порушення законів та звичаїв війни.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Окупанти визнають, що вбивають українських військовополонених після допитів. Такі вбивства відбуваються звірячим способом – полоненим перерізають горло.Про це свідчить нове перехоплення СБУ, зроблене на східному фронті України.«Человека надо чуть-чуть зарезать. Но у меня это не впервые. Мне пох*й, – розповідає російський військовий своїй знайомій про злочин, який має вчинити після цієї телефонної розмови.«Люди, которые военнопленные… их нам смысла нет держать. Ну, потому что всю информацию с них выпытываем. Дальше нет смысла держать. Вот… их надо утилизировать», – пояснює рашист.Він у подробицях розповідає, як перерізає людині горло. І уточнює, що в нього таких випадків вистачає і робити це доводиться вночі.Служба безпеки України встановила особу ката, його установчі дані, місце служби та коло спілкування.Чоловік на аудіо –з Новгородської області рф, 1995 року народження. Його мобілізували восени 2022 року, відтоді він зі своїм підрозділом перебуває на позиціях у Харківській області.СБУ працює, аби цей Сучко та кожен воєнний злочинець з рф поніс заслужене покарання за свої звірства. Українська спецслужба розслідує понад 35 тис. кримінальних проваджень за фактом порушення законів та звичаїв війни.

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