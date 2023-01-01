У лікарні в Києві помер важкопоранений Герой з Волині
Сьогодні, 14:52
Від важкого поранення у війні, отриманого 4 січня 2023 року на Луганщині, у лікарні міста Києва помер 31-річний Герой з Прилісненської громади Камінь-Каширського району Олег Давидюк.
Олег Давидюк був жителем села Старі Червища, - повідомляють на сторінці громади.
Олег боронив Україну з березня 2022 року, в січні 2023 року отримав поранення. Воїна намагалися врятувати в лікарнях Харкова, Києва. На жаль, молоде життя обірвалося.
«Вся громада чекає нашого Захисника вдома, щоб востаннє віддати шану та попрощатися з Олегом. Висловлюємо щирі співчуття батькам Олега, брату та всій родині», - зазначають у громаді.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким Героя. Вічна пам'ять!
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Олег Давидюк був жителем села Старі Червища, - повідомляють на сторінці громади.
Олег боронив Україну з березня 2022 року, в січні 2023 року отримав поранення. Воїна намагалися врятувати в лікарнях Харкова, Києва. На жаль, молоде життя обірвалося.
«Вся громада чекає нашого Захисника вдома, щоб востаннє віддати шану та попрощатися з Олегом. Висловлюємо щирі співчуття батькам Олега, брату та всій родині», - зазначають у громаді.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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