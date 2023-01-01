У Луцьку попрощалися з трьома загиблими на війні Героями

У Луцьку попрощалися з трьома загиблими на війні Героями
27 квітня у Луцьку прощалися із трьома загиблими у боях за Україну військовослужбовцями: Михайлом Федоровичем, Костянтином Кіріком і Андрієм Черевком.

Про це пише Суспільне.

Двох бійців відспівали у Кафедральному соборі Святої Трійці. Ще одного – у Свято-Петро-Павлівському храмі.

Лучанину Костянтину Кіріку було 56 років. Боєць служив снайпером у Держприкордонслужбі, загинув 20 квітня на Донеччині.

"Це людина-кінолог, яка усе життя присвятила тваринам, любив тварин і тут так сталося, що повоював мало, дуже шкода, бо був такий, ну людина, яка любить тварин не може бути поганою", – розповіла знайома Костянтина Олена Сечук.

Лучанину Михайлу Федоровичу було 56 років. Він служив головним сержантом стрілецької роти. Загинув 22 квітня під час виконання бойового завдання на Луганщині.

"Це був справжній воїн, справжня людина, прекрасний побратим, який завжди підкаже, допоможе, підтримає", – сказав побратим Михайла Микола. Відомо, що у війську лучанин служив разом із сином.

38-річного Андрія Черевка, який 23 квітня загинув на Донеччині, поховали на кладовищі, поруч із Свято-Петро-Павлівським храмом.
Андрій Черевко.
Андрій Черевко.

Михайла Федоровича та Костянтина Кіріка поховали на міському кладовищі в Гаразджі.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблих Героїв. Вічна пам'ять!
У Луцьку попрощалися з трьома загиблими на війні Героями
Світлина полеглого у бою Костянтина Кіріка.
Світлина полеглого у бою Костянтина Кіріка.
Світлина 56-річого Михайла Федоровича
Світлина 56-річого Михайла Федоровича

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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