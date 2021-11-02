Медведчук створив політичний рух «Другая Украина» і залучає туди держзрадників

Віктор Медведчук сворив в Росії новий політичний рух «Другая Украина».



До «політичного руху» «Другая Украина», обвинуваченим у держзраді Медведчуком долучаються втікачі з України: політичні коментатори з уже закритих проросійських телеканалів, депутати місцевих рад від ОПЗЖ і обвинувачені у державній зраді і сепаратизмі політтехнологи. Їм вдалося уникнути покарання і виїхати з України, дехто з них втік після 24 лютого 2022 року. Про це



«Проєкт «Другая Украина» із кінця січня 2023 року почав вести свою діяльність передусім у російських соцмережах. Там його спікери повторюють або доповнюють меседжі російської пропаганди, які підхоплюють і цитують підконтрольні Кремлю медіа. Мовляв, Україною керують «божевільні нацистські бандити», які намагаються нав’язати «сатанізм та беззаконня», а Володимир Зеленський розв’язав «священну війну», «осквернивши Києво-Печерську лавру», – йдеться в матеріалі.



Журналісти встановили, що до політичного руху Медведчука долучилися особи, обвинувачувані в Україні за тяжкими кримінальними статтями.



Серед них – Володимир Скачко, обвинувачений за частиною другою статті 110 Кримінального кодексу (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України). Скачка з березня 2019 року розшукує Служба безпеки України. У Офісі генпрокурора повідомили «Схемам», що «обвинувачений перебуває на території РФ у м. Москва», при цьому «відомостей про спосіб виїзду з території України досудовим розслідуванням не встановлено». Скачко так відреагував на обвинувачення: «це маячня, я навіть не хочу це коментувати».



Інший спікер «Другой Украины» – «політичний експерт» Юрій Дудкін – у 2021 році отримав підозру за статтями ст. 111 (державна зрада) та ст. 161 (порушення рівноправності громадян). Дудкін назвав звинувачення на свою адресу наступом на свободу слова. Його справу розглядають «заочно». Бо за даними Офісу генпрокурора, у червні 2022-го 62-річний Дудкін виїхав з України. «Схеми» з’ясували, що він виїхав у напрямку Польщі через пункт пропуску «Рава Руська» 7 червня 2022 року.



Колишній український журналіст Денис Жарких, публічні висловлювання якого доручав перевірити ексгенпрокурор Юрій Луценко, також долучився до «Другой Украины». За інформацією джерел журналістів «Схем» у одному з правоохоронних органів, Жарких перетнув українсько-словацький кордон у вересні 2022 року. Прикордонна служба не надала відповіді на запитання, на яких підставах 55-річному Жарких дозволили виїхати під час воєнного стану. Юрій Луценко і генпрокуратура не надали відповідей, якими результатами закінчилася перевірка діяльності Жарких у 2018 році.



У січні 2023 року втік із України до Росії політтехнолог Андрій Мішин (тепер він також у команді «Другой Украины»). Про свою втечу через Польщу і Білорусь Мішин сам розповів російським ЗМІ – начебто злякався українських спецслужб. Мішин – політтехнолог, який щонайменше десятиліття працює на Віктора Медведчука: у 2013-му був спікером жіночого політичного клубу «Українського вибору», відвідував етери його проросійських телеканалів як експерт. Прикордонна служба не надала відповіді на запитання, на яких підставах 57-річному Мішину дозволили перетнути кордон під час воєнного стану.



До «Другой Украины» також долучилися: політолог Олександр Потьомкін (у 2021 році пропонував Володимиру Зеленському віддати владу Віктору Медведчуку, точне місце перебування невідоме), журналіст Олег Ясинський (мешкає в Чилі, критик декомунізації в Україні), Олена Броницька (агітувала щеплюватися російською вакциною і нахвалювала Медведчука, точне місце перебування невідоме), Павло Карназицький (білорус, депортований з України за антиукраїнські матеріали), Олександр Дудчак (політтехнолог із російським паспортом, місце перебування невідоме), Кирило Молчанов (35-річний політтехнолог, місце перебування невідоме), Руслан Коцаба (обвинувачений в Україні у державній зраді, перебуває у США, яким чином вдалося виїхати – невідомо).



Також спікерами «Другой Украины» стали двоє депутатів міських рад: Богдан Гіганов (депутат Одеської міськради від ОПЗЖ, визнав, що втік з України), Максим Невінчанний (депутат Миколаївської міськради від ОПЗЖ, місце перебування невідоме).





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Кум Путіна і колишній очільник ОПЗЖсворив в Росії новий політичний рух «Другая Украина».До «політичного руху» «Другая Украина», обвинуваченим у держзраді Медведчуком долучаються втікачі з України: політичні коментатори з уже закритих проросійських телеканалів, депутати місцевих рад від ОПЗЖ і обвинувачені у державній зраді і сепаратизмі політтехнологи. Їм вдалося уникнути покарання і виїхати з України, дехто з них втік після 24 лютого 2022 року. Про це повідомляють у своєму матеріалі журналісти «Схем» (Радіо Свобода).«Проєкт «Другая Украина» із кінця січня 2023 року почав вести свою діяльність передусім у російських соцмережах. Там його спікери повторюють або доповнюють меседжі російської пропаганди, які підхоплюють і цитують підконтрольні Кремлю медіа. Мовляв, Україною керують «божевільні нацистські бандити», які намагаються нав’язати «сатанізм та беззаконня», а Володимир Зеленський розв’язав «священну війну», «осквернивши Києво-Печерську лавру», – йдеться в матеріалі.Журналісти встановили, що до політичного руху Медведчука долучилися особи, обвинувачувані в Україні за тяжкими кримінальними статтями.Серед них –, обвинувачений за частиною другою статті 110 Кримінального кодексу (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України). Скачка з березня 2019 року розшукує Служба безпеки України. У Офісі генпрокурора повідомили «Схемам», що «обвинувачений перебуває на території РФ у м. Москва», при цьому «відомостей про спосіб виїзду з території України досудовим розслідуванням не встановлено». Скачко так відреагував на обвинувачення: «це маячня, я навіть не хочу це коментувати».Інший спікер «Другой Украины» – «політичний експерт»– у 2021 році отримав підозру за статтями ст. 111 (державна зрада) та ст. 161 (порушення рівноправності громадян). Дудкін назвав звинувачення на свою адресу наступом на свободу слова. Його справу розглядають «заочно». Бо за даними Офісу генпрокурора, у червні 2022-го 62-річний Дудкін виїхав з України. «Схеми» з’ясували, що він виїхав у напрямку Польщі через пункт пропуску «Рава Руська» 7 червня 2022 року.Колишній український журналіст, публічні висловлювання якого доручав перевірити ексгенпрокурор, також долучився до «Другой Украины». За інформацією джерел журналістів «Схем» у одному з правоохоронних органів, Жарких перетнув українсько-словацький кордон у вересні 2022 року. Прикордонна служба не надала відповіді на запитання, на яких підставах 55-річному Жарких дозволили виїхати під час воєнного стану. Юрій Луценко і генпрокуратура не надали відповідей, якими результатами закінчилася перевірка діяльності Жарких у 2018 році.У січні 2023 року втік із України до Росії політтехнолог(тепер він також у команді «Другой Украины»). Про свою втечу через Польщу і Білорусь Мішин сам розповів російським ЗМІ – начебто злякався українських спецслужб. Мішин – політтехнолог, який щонайменше десятиліття працює на Віктора Медведчука: у 2013-му був спікером жіночого політичного клубу «Українського вибору», відвідував етери його проросійських телеканалів як експерт. Прикордонна служба не надала відповіді на запитання, на яких підставах 57-річному Мішину дозволили перетнути кордон під час воєнного стану.До «Другой Украины» також долучилися: політолог(у 2021 році пропонував Володимиру Зеленському віддати владу Віктору Медведчуку, точне місце перебування невідоме), журналіст(мешкає в Чилі, критик декомунізації в Україні),(агітувала щеплюватися російською вакциною і нахвалювала Медведчука, точне місце перебування невідоме),(білорус, депортований з України за антиукраїнські матеріали),(політтехнолог із російським паспортом, місце перебування невідоме),(35-річний політтехнолог, місце перебування невідоме),(обвинувачений в Україні у державній зраді, перебуває у США, яким чином вдалося виїхати – невідомо).Також спікерами «Другой Украины» стали двоє депутатів міських рад:(депутат Одеської міськради від ОПЗЖ, визнав, що втік з України),(депутат Миколаївської міськради від ОПЗЖ, місце перебування невідоме).

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