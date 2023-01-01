Волинянин за 2500 доларів США допомагав ухилянтам виїхати до Польщі

Волинянин за 2500 доларів США допомагав ухилянтам виїхати до Польщі
Волинянин виготовляв фальшиві заключення про непридатність до військової служби та допомагав виїхати ухилянтам до Польщі. Така послуга вартувала 2500 доларів США.

Про це повідомляє ГУНП у Волинські області.

У протиправній діяльності викрили 35-річного жителя Рованців. У листопаді 2022 року фігуранта затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України після отримання чергового грошового траншу.

За місцем проживання та перебування ділка проведено санкціоновані обшуки, вилучено 80 печаток, 23 штампи, бланки медичних довідок, грошові кошти.

В ході досудового слідства задокументовано 17 фактів протиправної діяльності волинянина.

Слідчі оголосили йому про підозру за ч. 3 ст. 332 (Організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України, вчинене з корисливих мотивів) та ч. 3 ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків) Кримінального кодексу України.

Досудове слідство у справі завершено, матеріали справи з обвинувальним актом скеровано до суду.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Напишіть Амінь». Як китайська секта вербує людей у фейсбуці, маніпулюючи емоційними дописами про війну
Які неправдиві кремлівські наративи транслює білоруська пропаганда
Гостинний двір Прайзлерів у Старому місті: Луцькрада таки має намір передати пам’ятку у користування приватного інвестора
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Медведчук створив політичний рух «Другая Украина» і залучає туди держзрадників
Сьогодні, 14:22
Які зміни будуть у врученні повісток у травні
Сьогодні, 13:50
Волинянин за 2500 доларів США допомагав ухилянтам виїхати до Польщі
Сьогодні, 13:05
У Луцьку зіткнулися легковик та вантажівка. ФОТО
Сьогодні, 12:48
Немовля, яке у Луцьку намагалися продати за 30 тисяч доларів, – у дитбудинку
Сьогодні, 12:43
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Окупанти визнають, що вбивають українських військовополонених після допитів, – перехоплена розмова СБУ
Сьогодні, 15:10
 0
У лікарні в Києві помер важкопоранений Герой з Волині
Сьогодні, 14:52
 0
У селі на Волині застрелився чоловік
Сьогодні, 14:43
 0
У Луцьку попрощалися з трьома загиблими на війні Героями
Сьогодні, 14:34
 0
Медведчук створив політичний рух «Другая Украина» і залучає туди держзрадників
Сьогодні, 14:22
 0
Медіа
відео
1/8