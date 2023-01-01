У Луцьку зіткнулися легковик та вантажівка. ФОТО

Вчора, 26 квітня, близько 16-ї години інспекторам на службовий планшет прийшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду за участі двох транспортних засобів.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.На місці події поліцейські встановили, що керманич авто Renault рухався другорядною дорогою й не надав перевагу у русі вантажному автомобілю Volkswagen, який рухався по головній. В результаті чого й трапилася ДТП.На щастя, в автопригоді ніхто не травмувався, лише транспортні засоби отримали механічні пошкодження.На порушника правил дорожнього руху інспектори склали протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило механічні пошкодження) КУпАП.У поліції нагадують, що згідно з п.п. 16.11 ПДР, на перехресті нерівнозначних доріг водій транспортного засобу, що рухається другорядною дорогою, повинен дати дорогу транспортним засобам, які наближаються до цього перехрещення проїзних частин по головній дорозі, незалежно від напрямку їх подальшого руху.