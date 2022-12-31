«Після 340 днів російського полону Андрій повернувся додому», – волинянин, який очолює патрульну поліцію Рівненщини, подякував за брата

Андрій Мерчук.



Про це йдеться уОлексія Білошицького.



"Сьогодні окремо про Андрія Мерчука. Служив у внутрішніх військах в Криму у 2012-2013 роках. У 2014 році був призваний на службу до 24-ї механізованої бригади - служив на Луганщині 1,5 роки. Повернувся пораненим, відновлювався. Опанував вищу освіту. В лютому 2022 року серед перших добровольців повернувся до лав ЗСУ - гранатометником. 23 травня зник безвісти під час бою за м.Лиман на Донеччині. В бою підбив ворожий танк і, незважаючи на поранення, лишився до останнього на бойовій позиції! А ще він брат двох наших патрульних, які його дуже сильно чекали вдома 11 місяців, як і всі ми", - розповів Білошицький.



Він подякував всім, хто займався цим процесом, а особливо Буданову Кирилу Олексійовичу та Усову Дмитру Сергійовичу.



"З поверненням додому, Андрію, і всі наші 44 воїни! " - зазначив він.



Рідний брат звільненого з полону волинянина Сергій Мерчук не стримує емоцій від повернення рідної людини і дякує усім причетним до цієї події.



"Після 340 днів Андрій Мерчук, солдат-гранатометник, мій рідний брат, повернувся з російського полону! В боях за Лиман навесні минулого року він зник безвісти. Зараз я вже знаю його історію, і на скільки гідно він повівся в бою. Вчора його фото облетіло багато ЗМІ, але одиниці знали, хто цей козак - за що всім і дякую, що тримали таємницю, яка могла йому зашкодити, і за молитви, і підтримку сім'ї! Сьогодні вночі ми довго говорили, тішились і плакали, але то все з радості, мамо видихайте!) Олексію Білошицькому дякую за брата, ніколи не забуду", - написав Сергій на своїй сторінці у фейсбуці.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вчора, 26 квітня, 44 наших воїни з російського полону повернулись на рідну землю . Серед них волинянин - рідний брат керівника патрульної поліції РівненщиниПро це йдеться у дописі першого заступника начальника департаменту патрульної поліції України"Сьогодні окремо про Андрія Мерчука. Служив у внутрішніх військах в Криму у 2012-2013 роках. У 2014 році був призваний на службу до 24-ї механізованої бригади - служив на Луганщині 1,5 роки. Повернувся пораненим, відновлювався. Опанував вищу освіту. В лютому 2022 року серед перших добровольців повернувся до лав ЗСУ - гранатометником. 23 травня зник безвісти під час бою за м.Лиман на Донеччині. В бою підбив ворожий танк і, незважаючи на поранення, лишився до останнього на бойовій позиції! А ще він брат двох наших патрульних, які його дуже сильно чекали вдома 11 місяців, як і всі ми", - розповів Білошицький.Він подякував всім, хто займався цим процесом, а особливота"З поверненням додому, Андрію, і всі наші 44 воїни! " - зазначив він.Рідний брат звільненого з полону волинянинане стримує емоцій від повернення рідної людини і дякує усім причетним до цієї події."Після 340 днів Андрій Мерчук, солдат-гранатометник, мій рідний брат, повернувся з російського полону! В боях за Лиман навесні минулого року він зник безвісти. Зараз я вже знаю його історію, і на скільки гідно він повівся в бою. Вчора його фото облетіло багато ЗМІ, але одиниці знали, хто цей козак - за що всім і дякую, що тримали таємницю, яка могла йому зашкодити, і за молитви, і підтримку сім'ї! Сьогодні вночі ми довго говорили, тішились і плакали, але то все з радості, мамо видихайте!) Олексію Білошицькому дякую за брата, ніколи не забуду", - написав Сергій на своїй сторінці у фейсбуці.

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