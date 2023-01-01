У Луцьку поліцейські спіймали наркокур’єра. ФОТО
Сьогодні, 11:48
Учора по обіді співробітники управління боротьби з наркозлочинністю у Волинській області виявили та вилучили у 26-річного жителя Луцького району заборонені речовини.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Серед вилученого – порошкоподібна речовина кристалічного походження, схожа на «Альфа-PVP», вагою близько 60 гр, порошкоподібна речовина, схожа на «Амфетамін», вагою 10 гр, зіп-пакети в кількості 100 шт. та інші речові докази.
Вилучені речовини направили до Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України для проведення екпсертизи.
Слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст. 307 Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо затримання чоловіка та оголошення йому підозри у скоєному. Триває слідство.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Серед вилученого – порошкоподібна речовина кристалічного походження, схожа на «Альфа-PVP», вагою близько 60 гр, порошкоподібна речовина, схожа на «Амфетамін», вагою 10 гр, зіп-пакети в кількості 100 шт. та інші речові докази.
Вилучені речовини направили до Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України для проведення екпсертизи.
Слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст. 307 Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо затримання чоловіка та оголошення йому підозри у скоєному. Триває слідство.
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