У Луцьку поліцейські спіймали наркокур’єра. ФОТО

Учора по обіді співробітники управління боротьби з наркозлочинністю у Волинській області виявили та вилучили у 26-річного жителя Луцького району заборонені речовини.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Серед вилученого – порошкоподібна речовина кристалічного походження, схожа на «Альфа-PVP», вагою близько 60 гр, порошкоподібна речовина, схожа на «Амфетамін», вагою 10 гр, зіп-пакети в кількості 100 шт. та інші речові докази.Вилучені речовини направили до Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України для проведення екпсертизи.Слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст. 307 Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо затримання чоловіка та оголошення йому підозри у скоєному. Триває слідство.