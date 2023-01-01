Віталій Кличко у Вашингтоні домовляється з урядовцями США про посилення підтримки України

Віталій Кличко, перебуваючи з візитом у Вашингтоні, зустрівся з американськими політиками та членами уряду США. Говорив про необхідність посилення всебічної підтримки України.



Про це Віталій Кличко



«Скрізь говорили про те, що Україна потребує подальшої підтримки партнерів – озброєнням, фінансами. Оскільки момент зараз – критичний. І анти-путінська коаліція має посилити допомогу Україні. Щоб Україна перемогла. Щоб переміг цивілізований, демократичний світ», - заявив Віталій Кличко.



Він повідомив, що у Вашингтоні вони з Володимиром зустрілися, зокрема, з головою сенатського комітету з судової системи сенатором Ліндсі Гремом та сенатором Томом Коттоном. Головою підкомітету з фінансування міжнародних операцій Палати представників Конгресу США конгресменом Діаз-Балартом.



Також Віталій та Володимир Клички виступили в Національному фонді за демократію та поспілкувалися з його президентом Деймоном Вілсоном, представниками уряду США, політиками і дипломатами. Крім того, мер Києва взяв участь у дискусії в Atlantic council.



Як повідомлялося, мер Києва Віталій Кличко 25 квітня прибув до США. В програмі візиту – зустрічі з представниками уряду США щодо посилення допомоги та підтримки України, а також участь в Саміті міст Північної та Південної Америки.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! , перебуваючи з візитом у Вашингтоні, зустрівся з американськими політиками та членами уряду США. Говорив про необхідність посилення всебічної підтримки України.Про це Віталій Кличко повідомив у своєму Telegram-каналі.«Скрізь говорили про те, що Україна потребує подальшої підтримки партнерів – озброєнням, фінансами. Оскільки момент зараз – критичний. І анти-путінська коаліція має посилити допомогу Україні. Щоб Україна перемогла. Щоб переміг цивілізований, демократичний світ», - заявив Віталій Кличко.Він повідомив, що у Вашингтоні вони з Володимиром зустрілися, зокрема, з головою сенатського комітету з судової системи сенатором Ліндсі Гремом та сенатором Томом Коттоном. Головою підкомітету з фінансування міжнародних операцій Палати представників Конгресу США конгресменом Діаз-Балартом.Також Віталій таКлички виступили в Національному фонді за демократію та поспілкувалися з його президентом Деймоном Вілсоном, представниками уряду США, політиками і дипломатами. Крім того, мер Києва взяв участь у дискусії в Atlantic council.Як повідомлялося, мер Києва Віталій Кличко 25 квітня прибув до США. В програмі візиту – зустрічі з представниками уряду США щодо посилення допомоги та підтримки України, а також участь в Саміті міст Північної та Південної Америки.

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