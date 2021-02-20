Немовля, яке у Луцьку намагалися продати за 30 тисяч доларів, – у дитбудинку

Немовля, яке у Луцьку намагалися продати за 30 тисяч доларів, – у дитбудинку
Місяць тому Луцьк сколихнула новина про продаж 11-місячного хлопчика. 26-річна волинянка намагалася продати небажану дитину подруги за 30 тисяч доларів. Нині ж біологічна мати намагається встановити батьківство.

Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost розповів начальник Служби у справах дітей Луцької міської ради Федір Шульган.

За його словами, попри неодноразові звернення громадян щодо усиновлення хлопчик досі перебуває на державному утриманні у Волинському обласному будинку дитини. Річ у тім, що біологічна мати намагається встановити батьківство через суд. На розвиток подій вплинуть результати судово-генетичної експертизи.

Пан Федір також додав, що хлопчик почуває себе добре.

Нагадаємо, за даними слідства, жінка таємно народила дитину у квітні 2022 року й віддала подрузі наступного дня після пологів. Хлопчик невдовзі став зайвим і піклувальниці. Вона вирішила його продати без укладання будь-яких передбачених законодавством України угод та складання документів щодо усиновлення за 30 тисяч доларів.

Однак 23 березня під час передачі дитини покупцю у Луцьку жінку затримали і повідомили про підозру у торгівлі людьми, вчиненій щодо малолітнього (ч. 3 ст.149 КК України). Суд обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

Чи загрожує щось матері дитини та покупцю – невідомо, оскільки досудове слідство триває.

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Теги: Луцьк, торгівля людьми, продати дитину, суд, варте уваги
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