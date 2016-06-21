26-річна волинянка продала дитину за 30 тисяч доларів США. ФОТО

26-річна волинянка продала дитину за 30 тисяч доларів США. ФОТО
На Волині викрили 26-річну жінку, яка продала дитину за 30 тисяч доларів США.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.

За процесуального керівництва прокурорів Волинської обласної прокуратури викрито 26-річну волинянку, яка продала 11-місячного хлопчика за 30 тисяч доларів США.

За даними слідства, жінка піклувалася про небажаного сина 23-річної подружки, якого та таємно народила вдома у квітні 2022 року та наступного ж дня після пологів віддала.

Хлопчик невдовзі став зайвим і піклувальниці, відтак вона вирішила його продати – без укладання будь-яких передбачених законодавством України угод та складання документів щодо усиновлення.

Під час передачі дитини покупцю – 23 березня 2023 року – її і затримали у Луцьку.

Жінці повідомлено про підозру у торгівлі людьми, вчиненій щодо малолітнього (ч. 3 ст.149 КК України), вирішується питання про обрання їй запобіжного заходу.

Дитину вилучили й вона перебуває у лікарняному закладі.
26-річна волинянка продала дитину за 30 тисяч доларів США. ФОТО

Викрито незаконні дії за оперативного супроводу працівників Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України.


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Теги: Волинянка, дитина, продаж, прокуратура
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