У Луцькому районі попереджають про можливе відлуння вибухів





Про це Юрій Погуляйко.



"У Луцькому районі сьогодні, 24 березня 2023 року, проходитимуть навчальні стрільби. Тому мешканці району можуть чути звуки вибухів. Зберігайте спокій, свої", - йдеться в повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 24 березня, у Луцькому районі проходитимуть навчальні стрільби.Про це повідомив голова Волинської ОВА"У Луцькому районі сьогодні, 24 березня 2023 року, проходитимуть навчальні стрільби. Тому мешканці району можуть чути звуки вибухів. Зберігайте спокій, свої", - йдеться в повідомленні.

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