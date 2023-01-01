У Луцькому районі попереджають про можливе відлуння вибухів

У Луцькому районі попереджають про можливе відлуння вибухів
Сьогодні, 24 березня, у Луцькому районі проходитимуть навчальні стрільби.

Про це повідомив голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.

"У Луцькому районі сьогодні, 24 березня 2023 року, проходитимуть навчальні стрільби. Тому мешканці району можуть чути звуки вибухів. Зберігайте спокій, свої", - йдеться в повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Луцький район, стрільби, вибухи
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Які неправдиві кремлівські наративи транслює білоруська пропаганда
Гостинний двір Прайзлерів у Старому місті: Луцькрада таки має намір передати пам’ятку у користування приватного інвестора
Білорусь використовує зрадника з Волині для створення пропаганди
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Представники УПЦ МП почали виїжджати з Києво-Печерської лаври
Сьогодні, 11:11
26-річна волинянка продала дитину за 30 тисяч доларів США. ФОТО
Сьогодні, 10:47
У Луцькому районі попереджають про можливе відлуння вибухів
Сьогодні, 10:37
Росіяни вночі випустили по Сумщині 10 авіаційних бомб
Сьогодні, 10:23
«Шахеди», ракети та авіабомби: Ігнат розповів про нічну атаку росіян
Сьогодні, 10:05
Схожі новини
У Луцькому районі попереджають про можливе відлуння вибухів У Луцькому районі попереджають про можливе відлуння вибухів
14 березень, 15:00
У Луцькому районі лунатимуть вибухи У Луцькому районі лунатимуть вибухи
02 березень, 14:30
У Луцькому районі попереджають про вибухи У Луцькому районі попереджають про вибухи
23 лютий, 14:00
У Луцькому районі лунатимуть вибухи У Луцькому районі лунатимуть вибухи
08 лютий, 12:46
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Буча Комбуча»: Верховна Рада хоче заборонити маркетинг на війні та патріотизмі
Сьогодні, 12:00
 0
Екснардепа Кузьміна заочно заарештували за держзраду
Сьогодні, 11:47
 0
Україна повернула додому тіла ще 83 полеглих Героїв
Сьогодні, 11:44
 0
Вилучили товару на 2 мільйони: на Волині викрили масштабне підпільне виробництво побутової хімії. ФОТО
Сьогодні, 11:33
 0
25 березня у Луцьку попрощаються із загиблим Володимиром Олійником
Сьогодні, 11:25
 0
Медіа
відео
1/8