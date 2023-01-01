У Луцькому районі попереджають про можливе відлуння вибухів
Сьогодні, 10:37
Сьогодні, 24 березня, у Луцькому районі проходитимуть навчальні стрільби.
Про це повідомив голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.
"У Луцькому районі сьогодні, 24 березня 2023 року, проходитимуть навчальні стрільби. Тому мешканці району можуть чути звуки вибухів. Зберігайте спокій, свої", - йдеться в повідомленні.
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Про це повідомив голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.
"У Луцькому районі сьогодні, 24 березня 2023 року, проходитимуть навчальні стрільби. Тому мешканці району можуть чути звуки вибухів. Зберігайте спокій, свої", - йдеться в повідомленні.
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