Представники УПЦ МП почали виїжджати з Києво-Печерської лаври





Про це розповів міністр культури Олександр Ткаченко під час телемарафону 23 березня, пише



«Були листи від Московського патріархату до заповідника <до Києво-Печерської лаври> стосовно того, що вони не встигають, але насправді процес виїзду відбувається», — заявив Ткаченко.



За його словами, представники УПЦ МП вивозять «бойлери, столи, стільці».



Водночас на території Нижньої Лаври працює міжвідомча комісія, яка має оцінити стан збереження майна, яке було в користуванні УПЦ МП, пояснив міністр культури.



«Коли комісія завершить роботу, можна буде чітко сказати, що було не так», — додав Ткаченко.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Представники Української православної церкви московського патріархату продовжують виїжджати з Києво-Печерської лаври, попри заяви напередодні, що їм бракує часу для вчасного виїзду.Про це розповів міністр культурипід час телемарафону 23 березня, пише Громадське «Були листи від Московського патріархату до заповідника <до Києво-Печерської лаври> стосовно того, що вони не встигають, але насправді процес виїзду відбувається», — заявив Ткаченко.За його словами, представники УПЦ МП вивозять «бойлери, столи, стільці».Водночас на території Нижньої Лаври працює міжвідомча комісія, яка має оцінити стан збереження майна, яке було в користуванні УПЦ МП, пояснив міністр культури.«Коли комісія завершить роботу, можна буде чітко сказати, що було не так», — додав Ткаченко.

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