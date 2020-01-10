Представники УПЦ МП почали виїжджати з Києво-Печерської лаври

Представники УПЦ МП почали виїжджати з Києво-Печерської лаври
Представники Української православної церкви московського патріархату продовжують виїжджати з Києво-Печерської лаври, попри заяви напередодні, що їм бракує часу для вчасного виїзду.

Про це розповів міністр культури Олександр Ткаченко під час телемарафону 23 березня, пише Громадське.

«Були листи від Московського патріархату до заповідника <до Києво-Печерської лаври> стосовно того, що вони не встигають, але насправді процес виїзду відбувається», — заявив Ткаченко.

За його словами, представники УПЦ МП вивозять «бойлери, столи, стільці».

Водночас на території Нижньої Лаври працює міжвідомча комісія, яка має оцінити стан збереження майна, яке було в користуванні УПЦ МП, пояснив міністр культури.

«Коли комісія завершить роботу, можна буде чітко сказати, що було не так», — додав Ткаченко.

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Теги: УПЦ МП, Лавра, виселяються, Київ
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