Вилучили товару на 2 мільйони: на Волині викрили масштабне підпільне виробництво побутової хімії. ФОТО

На Волині викрили підпільне виробництво підробних товарів побутової хімії.Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Волині.За даними слідства, громадяни налагодили у кількох цехах виготовлення продукції, на яку наклеювали етикетки із назвами торгових марок «Ariel», «Fairy», «Tide» та інших, права на які належать компанії «The Procter and Gamble Company».Реалізовувалась продукція за допомогою мережі Інтернет.У ході досудового розслідування кримінального провадження про незаконне використання знака для товарів і послуг тафірмового найменування, що завдало шкоди в особливо великому розмірі (ч.3 ст. 229 КК України) проведено низку обшуків.У організаторів підпільного бізнесу вилучили обладнання для виробництва та пакування товарів, десятки тонн сировини та готової нелегальної продукції на суму близько 2 млн грн, готівкові кошти, комп'ютерну техніку, наклейки з назвами торгових марок,документацію, чорнові записи, телефони, банківські картки та три транспортних засоби.Вирішується питання про накладення арешту на вилучене майно.Вживаються заходи задля встановлення усіх осіб, причетних до незаконної діяльності, та притягнення їх до кримінальної відповідальності.