Екснардепа Кузьміна заочно заарештували за держзраду

Екснардепа Кузьміна заочно заарештували за держзраду
Суд заочно заарештував колишнього народного депутата Рената Кузьміна (без альтернативи у вигляді застави). Його підозрюють у державній зраді.

Про це повідомляє Держбюро розслідувань.

За даними слідства, напередодні та після початку повномасштабної війни колишній депутат розміщував у ЗМІ пропагандистські матеріали на шкоду Україні.

«Зокрема, починаючи з березня 2021 року та навіть після повномасштабного вторгнення росії до України Ренат Кузьмін озвучував у своїх виступах, повідомленнях у соціальних мережах та на власному сайті інформацію, яка мала пропагандистський характер. Їх метою було формування у суспільстві антиукраїнського настрою та інформаційного впливу для шкоди суверенітету, територіальній цілісності, недоторканості та безпеці держави», – заявили у ДБР.

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Теги: Кузьмін, заарештували заочно, ДБР
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