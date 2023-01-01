Екснардепа Кузьміна заочно заарештували за держзраду





Про це



За даними слідства, напередодні та після початку повномасштабної війни колишній депутат розміщував у ЗМІ пропагандистські матеріали на шкоду Україні.



«Зокрема, починаючи з березня 2021 року та навіть після повномасштабного вторгнення росії до України Ренат Кузьмін озвучував у своїх виступах, повідомленнях у соціальних мережах та на власному сайті інформацію, яка мала пропагандистський характер. Їх метою було формування у суспільстві антиукраїнського настрою та інформаційного впливу для шкоди суверенітету, територіальній цілісності, недоторканості та безпеці держави», – заявили у ДБР.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Суд заочно заарештував колишнього народного депутата Рената Кузьміна (без альтернативи у вигляді застави). Його підозрюють у державній зраді.Про це повідомляє Держбюро розслідувань.За даними слідства, напередодні та після початку повномасштабної війни колишній депутат розміщував у ЗМІ пропагандистські матеріали на шкоду Україні.«Зокрема, починаючи з березня 2021 року та навіть після повномасштабного вторгнення росії до України Ренат Кузьмін озвучував у своїх виступах, повідомленнях у соціальних мережах та на власному сайті інформацію, яка мала пропагандистський характер. Їх метою було формування у суспільстві антиукраїнського настрою та інформаційного впливу для шкоди суверенітету, територіальній цілісності, недоторканості та безпеці держави», – заявили у ДБР.

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