«Буча Комбуча»: Верховна Рада хоче заборонити маркетинг на війні та патріотизмі

«Буча Комбуча»: Верховна Рада хоче заборонити маркетинг на війні та патріотизмі
У Верховній Раді зареєстровано проєкт Закону України №9128 "Про внесення змін до деяких законів України щодо обмеження використання патріотичної тематики при реєстрації торговельних марок та в рекламі".

Він обмежитиме експлуатацію тем війни в Україні в комерційній рекламі, пишуть Українські новини.

Ініціаторами проекту закону виступили народні депутати Ірина Геращенко, Вікторія Сюмар, Максим Бужанський, Микола Княжицький та інші.

У пояснювальній записці зазначено, що тему подій, під час яких загинули люди, використовують в комерційних цілях. Маркетологи використовують чутливі назви, образи та знаки, пов'язані з війною. Тому проєкт пропонує внести зміни до двох законів: "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" та "Про рекламу", а саме — обмежити використання військово-патріотичної тематики при реєстрації торговельних марок та в рекламі.

Використання чого пропонують заборонити в рекламі:

• назв подій, пов’язаних зі здійсненням заходів з національної безпеки й оборони, відсічі та стримування російської збройної агресії;
• назв населених пунктів та місцевостей, постраждалих унаслідок російської збройної агресії, а також місць (населених пунктів чи їх частин), що є загальновизнаними символами стійкості та героїзму українського народу (крім випадків використання таких назв в адресах, а також реклами торговельних марок, зареєстрованих до 24 лютого 2022 року);
• згадування бойових дій та військових операцій, за можливості їх ідентифікації на місцевості, пов’язаних зі здійсненням заходів з національної безпеки й оборони, відсічі та стримування російської збройної агресії;
• найменування виробників, назв типів і видів озброєння, військової та спеціальної техніки;
• назв родів військ, військових підрозділів Збройних Сил України, інших створених відповідно до законів України військових формувань (підрозділів);
• привітання, які визначені законодавством як офіційні для Збройних Сил України, інших створених відповідно до законів України військових формувань.

Водночас зазначені обмеження не поширюються на рекламу кіно-, відео- та видавничої продукції, що присвячена висвітленню подій, пов’язаних зі здійсненням заходів з національної безпеки й оборони, відсічі та стримування російської збройної агресії.

Автори законопректу послалися на вже існуючі випадки, коли маркетологи використовували чутливі теми війни в комерційних цілях.

Водночас законодавство не забороняє реєструвати торговельні марки з використанням назв міст-героїв чи видатних битв, інших символів стійкості українських воїнів та опору громад, а так само не забороняє їх використання в комерційній рекламі.

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Теги: реклами, патріотизм, Буча, маркетинг, війна, ВР, законопроєкт
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