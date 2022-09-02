«Буча Комбуча»: Верховна Рада хоче заборонити маркетинг на війні та патріотизмі





Він обмежитиме експлуатацію тем війни в Україні в комерційній рекламі, пишуть



Ініціаторами проекту закону виступили народні депутати Ірина Геращенко, Вікторія Сюмар, Максим Бужанський, Микола Княжицький та інші.



У пояснювальній записці зазначено, що тему подій, під час яких загинули люди, використовують в комерційних цілях. Маркетологи використовують чутливі назви, образи та знаки, пов'язані з війною. Тому проєкт пропонує внести зміни до двох законів: "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" та "Про рекламу", а саме — обмежити використання військово-патріотичної тематики при реєстрації торговельних марок та в рекламі.



Використання чого пропонують заборонити в рекламі:



• назв подій, пов’язаних зі здійсненням заходів з національної безпеки й оборони, відсічі та стримування російської збройної агресії;

• назв населених пунктів та місцевостей, постраждалих унаслідок російської збройної агресії, а також місць (населених пунктів чи їх частин), що є загальновизнаними символами стійкості та героїзму українського народу (крім випадків використання таких назв в адресах, а також реклами торговельних марок, зареєстрованих до 24 лютого 2022 року);

• згадування бойових дій та військових операцій, за можливості їх ідентифікації на місцевості, пов’язаних зі здійсненням заходів з національної безпеки й оборони, відсічі та стримування російської збройної агресії;

• найменування виробників, назв типів і видів озброєння, військової та спеціальної техніки;

• назв родів військ, військових підрозділів Збройних Сил України, інших створених відповідно до законів України військових формувань (підрозділів);

• привітання, які визначені законодавством як офіційні для Збройних Сил України, інших створених відповідно до законів України військових формувань.



Водночас зазначені обмеження не поширюються на рекламу кіно-, відео- та видавничої продукції, що присвячена висвітленню подій, пов’язаних зі здійсненням заходів з національної безпеки й оборони, відсічі та стримування російської збройної агресії.



Автори законопректу послалися на вже існуючі випадки, коли маркетологи використовували чутливі теми війни в комерційних цілях.



Водночас законодавство не забороняє реєструвати торговельні марки з використанням назв міст-героїв чи видатних битв, інших символів стійкості українських воїнів та опору громад, а так само не забороняє їх використання в комерційній рекламі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Верховній Раді зареєстровано проєкт Закону України №9128 "Про внесення змін до деяких законів України щодо обмеження використання патріотичної тематики при реєстрації торговельних марок та в рекламі".Він обмежитиме експлуатацію тем війни в Україні в комерційній рекламі, пишуть Українські новини. Ініціаторами проекту закону виступили народні депутатита інші.У пояснювальній записці зазначено, що тему подій, під час яких загинули люди, використовують в комерційних цілях. Маркетологи використовують чутливі назви, образи та знаки, пов'язані з війною. Тому проєкт пропонує внести зміни до двох законів: "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" та "Про рекламу", а саме — обмежити використання військово-патріотичної тематики при реєстрації торговельних марок та в рекламі.Використання чого пропонують заборонити в рекламі:• назв подій, пов’язаних зі здійсненням заходів з національної безпеки й оборони, відсічі та стримування російської збройної агресії;• назв населених пунктів та місцевостей, постраждалих унаслідок російської збройної агресії, а також місць (населених пунктів чи їх частин), що є загальновизнаними символами стійкості та героїзму українського народу (крім випадків використання таких назв в адресах, а також реклами торговельних марок, зареєстрованих до 24 лютого 2022 року);• згадування бойових дій та військових операцій, за можливості їх ідентифікації на місцевості, пов’язаних зі здійсненням заходів з національної безпеки й оборони, відсічі та стримування російської збройної агресії;• найменування виробників, назв типів і видів озброєння, військової та спеціальної техніки;• назв родів військ, військових підрозділів Збройних Сил України, інших створених відповідно до законів України військових формувань (підрозділів);• привітання, які визначені законодавством як офіційні для Збройних Сил України, інших створених відповідно до законів України військових формувань.Водночас зазначені обмеження не поширюються на рекламу кіно-, відео- та видавничої продукції, що присвячена висвітленню подій, пов’язаних зі здійсненням заходів з національної безпеки й оборони, відсічі та стримування російської збройної агресії.Автори законопректу послалися на вже існуючі випадки, коли маркетологи використовували чутливі теми війни в комерційних цілях.Водночас законодавство не забороняє реєструвати торговельні марки з використанням назв міст-героїв чи видатних битв, інших символів стійкості українських воїнів та опору громад, а так само не забороняє їх використання в комерційній рекламі.

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