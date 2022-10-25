У Луцьку рятувальники ліквідували три пожежі: горіли квартира, контейнер та балкон
Сьогодні, 12:03
За минулу добу рятувальники ліквідували 3 пожежі у місті Луцьку.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
23 березня о 22:25 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу в квартирі в дев’ятиповерховому багатоквартирному житловому будинку на вулиці Кравчука.
По прибуттю на місце події встановлено, що пожежа виникла в кухні квартири і рятувальники 25-ї державної пожежно-рятувальної частини пожежу ліквідували загорання о 22:49.
Ймовірна причина пожежі: порушення правил пожежної безпеки при експлуатації газової плити.
24 березня о 01:32 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу контейнера для сміття на вул. Кравчука, 16.
О 01:45 пожежу ліквідували рятувальники 25 ДПРЧ міста Луцьк. Ймовірна причина пожежі необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.
О 03:23 підрозділи ДСНС виіхали на ліквідацію пожежі на балконі квартирі п’ятиповерхового житлового будинку на пр-кт. Відродження. Рятувальники міських 1-ї та 25-ї ДПРЧ о 03:44 ліквідували пожежу. Причина пожежі встановлюється.
Пожежі не призвели до травмування та загибелі громадян.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
23 березня о 22:25 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу в квартирі в дев’ятиповерховому багатоквартирному житловому будинку на вулиці Кравчука.
По прибуттю на місце події встановлено, що пожежа виникла в кухні квартири і рятувальники 25-ї державної пожежно-рятувальної частини пожежу ліквідували загорання о 22:49.
Ймовірна причина пожежі: порушення правил пожежної безпеки при експлуатації газової плити.
24 березня о 01:32 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу контейнера для сміття на вул. Кравчука, 16.
О 01:45 пожежу ліквідували рятувальники 25 ДПРЧ міста Луцьк. Ймовірна причина пожежі необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.
О 03:23 підрозділи ДСНС виіхали на ліквідацію пожежі на балконі квартирі п’ятиповерхового житлового будинку на пр-кт. Відродження. Рятувальники міських 1-ї та 25-ї ДПРЧ о 03:44 ліквідували пожежу. Причина пожежі встановлюється.
Пожежі не призвели до травмування та загибелі громадян.
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