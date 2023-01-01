За спалювання трави волинянин заплатить понад 3000 гривень. ФОТО

Вчора, 23 березня, у селі Новостав виявили громадянина який спалював залишки сухої рослинності.Про це інформує Державна екологічна інспекція у Волинській області.Начальник відділу державного екологічного нагляду (контролю) тваринного світу та біоресурсівспільно з Заступником начальника Луцького районного управління ГУ ДСНС України у Волинській областіпровели рейд щодо виявлення та попередження випадків спалювання громадянами залишків сухої рослинності на території Луцького району.Порушника притягнули до адміністративної відповідальності за ч.1 ст. 77 -1 Кодексу України про адміністративні правопорушення з накладанням стягнення у вигляді штрафу в розмірі 3060 гривень.Також у с. Дідичі, Олицької селищної ради виявили палія 1953 року народження, який спалював суху рослинність на земельній ділянці сільськогосподарського призначення. На громадянина склали протокол про адміністративне правопорушення за статтею 77-1 Кодексу України про адміністративне правопорушення.