За спалювання трави волинянин заплатить понад 3000 гривень. ФОТО
Сьогодні, 12:30
Вчора, 23 березня, у селі Новостав виявили громадянина який спалював залишки сухої рослинності.
Про це інформує Державна екологічна інспекція у Волинській області.
Начальник відділу державного екологічного нагляду (контролю) тваринного світу та біоресурсів Дмитро Ковальчук спільно з Заступником начальника Луцького районного управління ГУ ДСНС України у Волинській області Андрієм Касічом провели рейд щодо виявлення та попередження випадків спалювання громадянами залишків сухої рослинності на території Луцького району.
Порушника притягнули до адміністративної відповідальності за ч.1 ст. 77 -1 Кодексу України про адміністративні правопорушення з накладанням стягнення у вигляді штрафу в розмірі 3060 гривень.
Також у с. Дідичі, Олицької селищної ради виявили палія 1953 року народження, який спалював суху рослинність на земельній ділянці сільськогосподарського призначення. На громадянина склали протокол про адміністративне правопорушення за статтею 77-1 Кодексу України про адміністративне правопорушення.
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Про це інформує Державна екологічна інспекція у Волинській області.
Начальник відділу державного екологічного нагляду (контролю) тваринного світу та біоресурсів Дмитро Ковальчук спільно з Заступником начальника Луцького районного управління ГУ ДСНС України у Волинській області Андрієм Касічом провели рейд щодо виявлення та попередження випадків спалювання громадянами залишків сухої рослинності на території Луцького району.
Порушника притягнули до адміністративної відповідальності за ч.1 ст. 77 -1 Кодексу України про адміністративні правопорушення з накладанням стягнення у вигляді штрафу в розмірі 3060 гривень.
Також у с. Дідичі, Олицької селищної ради виявили палія 1953 року народження, який спалював суху рослинність на земельній ділянці сільськогосподарського призначення. На громадянина склали протокол про адміністративне правопорушення за статтею 77-1 Кодексу України про адміністративне правопорушення.
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