Знайшли 33-річну волинянку, яка 13 березня пішла з дому
Сьогодні, 12:39
На Волині розшукали 33-річну жительку Нововолинська Альону Симонік.
Про це виданню ВСН повідомили у секторі комунікації поліції Волині.
«З жінкою все добре, вона жива та здорова», - зазначають у поліції.
Нагадаємо, раніше повідомляли, що 13 березня 2023 року волинянка пішла з дому, її місце перебування було невідоме.
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Про це виданню ВСН повідомили у секторі комунікації поліції Волині.
«З жінкою все добре, вона жива та здорова», - зазначають у поліції.
Нагадаємо, раніше повідомляли, що 13 березня 2023 року волинянка пішла з дому, її місце перебування було невідоме.
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