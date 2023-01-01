Знайшли 33-річну волинянку, яка 13 березня пішла з дому

Знайшли 33-річну волинянку, яка 13 березня пішла з дому
На Волині розшукали 33-річну жительку Нововолинська Альону Симонік.

Про це виданню ВСН повідомили у секторі комунікації поліції Волині.

«З жінкою все добре, вона жива та здорова», - зазначають у поліції.

Нагадаємо, раніше повідомляли, що 13 березня 2023 року волинянка пішла з дому, її місце перебування було невідоме.

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Теги: волинянка, пішла з дому, знайшли, розшукали, Симонік
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