На Волині розшукують 33-річну жінку, яка пішла з дому. ФОТО

Симонік Альони Петрівни, 28 травня 1989 року народження, жительки міста Нововолинськ.



Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



Розшукувана 13 березня 2023 року пішла з дому і дотепер місцеперебування її невідоме.



Поліція звертається до громадян, яким відома будь-яка інформація щодо зниклої жінки, невідкладно повідомити поліцію за телефонами: (03344) 3-30-59, 0504845307, 09733329243 або 102.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Співробітники поліції Волині встановлюють місцезнаходження28 травня 1989 року народження, жительки міста Нововолинськ.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Розшукувана 13 березня 2023 року пішла з дому і дотепер місцеперебування її невідоме.Поліція звертається до громадян, яким відома будь-яка інформація щодо зниклої жінки, невідкладно повідомити поліцію за телефонами: (03344) 3-30-59, 0504845307, 09733329243 або 102.

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