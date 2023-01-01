На Волині розшукують 33-річну жінку, яка пішла з дому. ФОТО

На Волині розшукують 33-річну жінку, яка пішла з дому. ФОТО
Співробітники поліції Волині встановлюють місцезнаходження Симонік Альони Петрівни, 28 травня 1989 року народження, жительки міста Нововолинськ.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Розшукувана 13 березня 2023 року пішла з дому і дотепер місцеперебування її невідоме.

Поліція звертається до громадян, яким відома будь-яка інформація щодо зниклої жінки, невідкладно повідомити поліцію за телефонами: (03344) 3-30-59, 0504845307, 09733329243 або 102.
На Волині розшукують 33-річну жінку, яка пішла з дому. ФОТО

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Теги: Нововолинськ, розшук жінки, пішла з дому, Альона Симонік
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