Україна повернула ще 17 викрадених Росією дітей

Україна повернула ще 17 викрадених Росією дітей
В Україну повернулися 17 дітей, яких Росія депортувала з Херсонської та Харківської областей під час окупації.

Про це йдеться на сторінці благодійної організації Save Ukraine.

Зазначається, що росіяни вивезли дітей вглиб окупованих територій або на свою територію, а після деокупації відмовилися повернути їх назад батькам.

«Складна логістика, постійна небезпека, лінія вогню чи кілька кордонів для багатьох з них (батьків – ред) перетворили повернення дітей у надзадачу», – пояснили в організації.

Представники організації допомогли повернути дітей до України, де ті 22 березня возз’єдналися з сім’ями.

Нагадаємо, 21 березня до України вдалося повернути 15 дітей спільно з їхніми мамами та законними представниками.



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Теги: повернули викрадених дітей, Росія, Україна
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