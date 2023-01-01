Україна повернула ще 17 викрадених Росією дітей
Сьогодні, 19:22
В Україну повернулися 17 дітей, яких Росія депортувала з Херсонської та Харківської областей під час окупації.
Про це йдеться на сторінці благодійної організації Save Ukraine.
Зазначається, що росіяни вивезли дітей вглиб окупованих територій або на свою територію, а після деокупації відмовилися повернути їх назад батькам.
«Складна логістика, постійна небезпека, лінія вогню чи кілька кордонів для багатьох з них (батьків – ред) перетворили повернення дітей у надзадачу», – пояснили в організації.
Представники організації допомогли повернути дітей до України, де ті 22 березня возз’єдналися з сім’ями.
Нагадаємо, 21 березня до України вдалося повернути 15 дітей спільно з їхніми мамами та законними представниками.
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Про це йдеться на сторінці благодійної організації Save Ukraine.
Зазначається, що росіяни вивезли дітей вглиб окупованих територій або на свою територію, а після деокупації відмовилися повернути їх назад батькам.
«Складна логістика, постійна небезпека, лінія вогню чи кілька кордонів для багатьох з них (батьків – ред) перетворили повернення дітей у надзадачу», – пояснили в організації.
Представники організації допомогли повернути дітей до України, де ті 22 березня возз’єдналися з сім’ями.
Нагадаємо, 21 березня до України вдалося повернути 15 дітей спільно з їхніми мамами та законними представниками.
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