Україна повернула ще 17 викрадених Росією дітей





Про це



Зазначається, що росіяни вивезли дітей вглиб окупованих територій або на свою територію, а після деокупації відмовилися повернути їх назад батькам.



«Складна логістика, постійна небезпека, лінія вогню чи кілька кордонів для багатьох з них (батьків – ред) перетворили повернення дітей у надзадачу», – пояснили в організації.



Представники організації допомогли повернути дітей до України, де ті 22 березня возз’єдналися з сім’ями.



Нагадаємо,







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В Україну повернулися 17 дітей, яких Росія депортувала з Херсонської та Харківської областей під час окупації.Про це йдеться на сторінці благодійної організації Save Ukraine.Зазначається, що росіяни вивезли дітей вглиб окупованих територій або на свою територію, а після деокупації відмовилися повернути їх назад батькам.«Складна логістика, постійна небезпека, лінія вогню чи кілька кордонів для багатьох з них (батьків – ред) перетворили повернення дітей у надзадачу», – пояснили в організації.Представники організації допомогли повернути дітей до України, де ті 22 березня возз’єдналися з сім’ями.Нагадаємо, 21 березня до України вдалося повернути 15 дітей спільно з їхніми мамами та законними представниками.

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