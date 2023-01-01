Погода на завтра, 23 березня, у Луцьку та Волинській області
Сьогодні, 20:00
У четвер, 23 березня, на Волині очікується мінлива хмарність, без істотних опадів.
Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.
Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-8° тепла, вдень 13-18° тепла.
За даними Sinoptik, хмарна погода протримається у Луцьку увесь день. Без опадів.
Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від +6° до +17°.
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Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.
Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-8° тепла, вдень 13-18° тепла.
За даними Sinoptik, хмарна погода протримається у Луцьку увесь день. Без опадів.
Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від +6° до +17°.
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