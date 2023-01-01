Погода на завтра, 23 березня, у Луцьку та Волинській області

Погода на завтра, 23 березня, у Луцьку та Волинській області
У четвер, 23 березня, на Волині очікується мінлива хмарність, без істотних опадів.

Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.

Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-8° тепла, вдень 13-18° тепла.

За даними Sinoptik, хмарна погода протримається у Луцьку увесь день. Без опадів.

Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від +6° до +17°.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: погода, Волинь, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Які неправдиві кремлівські наративи транслює білоруська пропаганда
Гостинний двір Прайзлерів у Старому місті: Луцькрада таки має намір передати пам’ятку у користування приватного інвестора
Білорусь використовує зрадника з Волині для створення пропаганди
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцькому районі одружився військовий
Сьогодні, 20:22
Погода на завтра, 23 березня, у Луцьку та Волинській області
Сьогодні, 20:00
Україна повернула ще 17 викрадених Росією дітей
Сьогодні, 19:22
На Волині розшукують 33-річну жінку, яка пішла з дому. ФОТО
Сьогодні, 19:18
Найзапекліші бої тривають у Бахмуті: яка ситуація на фронті 22 березня
Сьогодні, 18:48
Схожі новини
Погода на завтра, 22 березня, у Луцьку та Волинській області Погода на завтра, 22 березня, у Луцьку та Волинській області
21 березень, 20:00
Погода на завтра, 21 березня, у Луцьку та Волинській області Погода на завтра, 21 березня, у Луцьку та Волинській області
20 березень, 20:00
Погода у Луцьку на понеділок, 20 березня Погода у Луцьку на понеділок, 20 березня
19 березень, 20:00
Погода на завтра, 17 березня, у Луцьку та Волинській області Погода на завтра, 17 березня, у Луцьку та Волинській області
16 березень, 20:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцькому районі одружився військовий
Сьогодні, 20:22
 0
Погода на завтра, 23 березня, у Луцьку та Волинській області
Сьогодні, 20:00
 0
Україна повернула ще 17 викрадених Росією дітей
Сьогодні, 19:22
 0
На Волині розшукують 33-річну жінку, яка пішла з дому. ФОТО
Сьогодні, 19:18
 0
Найзапекліші бої тривають у Бахмуті: яка ситуація на фронті 22 березня
Сьогодні, 18:48
 0
Медіа
відео
1/8