На Волині водій-порушник хотів «порішати» з патрульними

На Волині водій-порушник хотів «порішати» з патрульними
Працівники Камінь–Каширського районного відділу поліції задокументували факт хабарництва.

Про це повідомили на сторінці відділу поліції.

22 березня близько 13:00 годин на блокпості, який знаходиться поблизу с. Грудки, Камінь–Каширського району, працівник поліції зупинив транспортний засіб за порушення правил дорожнього руху.
Під час спілкування з 44-річним чоловіком, останній запропонував поліцейському вирішити питання щодо порушення правил дорожнього руху на місці.

Попри попередження про відповідальність за такі дії, водій все – таки залишив працівнику поліції грошові кошти у сумі 2000 гривень.
Поліцейський зафіксував це на нагрудну боді-камеру та відразу викликав на місце події слідчо – оперативну групу, аби задокументувати факт хабарництва.

Відомості кримінального характеру слідчими буде внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 369 КК України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: поліція, Волинь, Камінь-Каширський
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Які неправдиві кремлівські наративи транслює білоруська пропаганда
Гостинний двір Прайзлерів у Старому місті: Луцькрада таки має намір передати пам’ятку у користування приватного інвестора
Білорусь використовує зрадника з Волині для створення пропаганди
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині водій-порушник хотів «порішати» з патрульними
Сьогодні, 21:35
У Луцькому районі одружився військовий
Сьогодні, 20:22
Погода на завтра, 23 березня, у Луцьку та Волинській області
Сьогодні, 20:00
Україна повернула ще 17 викрадених Росією дітей
Сьогодні, 19:22
На Волині розшукують 33-річну жінку, яка пішла з дому. ФОТО
Сьогодні, 19:18
Схожі новини
На Волині відкрили оновлене приміщення поліції з системою відеомоніторингу Custody Records На Волині відкрили оновлене приміщення поліції з системою відеомоніторингу Custody Records
27 лютий, 20:22
Розшукали трьох неповнолітніх дівчат з Волині, які пішли з дому ввечері 24 травня Розшукали трьох неповнолітніх дівчат з Волині, які пішли з дому ввечері 24 травня
25 травень, 2022, 15:14
Погрожував ножем: на Волині чоловік пограбував знайомого Погрожував ножем: на Волині чоловік пограбував знайомого
24 травень, 2022, 10:46
Заблукав у лісі: поліція розшукує 80-річного волинянина Заблукав у лісі: поліція розшукує 80-річного волинянина
01 листопад, 2021, 09:59
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині водій-порушник хотів «порішати» з патрульними
Сьогодні, 21:35
 0
У Луцькому районі одружився військовий
Сьогодні, 20:22
 0
Погода на завтра, 23 березня, у Луцьку та Волинській області
Сьогодні, 20:00
 0
Україна повернула ще 17 викрадених Росією дітей
Сьогодні, 19:22
 0
На Волині розшукують 33-річну жінку, яка пішла з дому. ФОТО
Сьогодні, 19:18
 0
Медіа
відео
1/8