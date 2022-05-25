На Волині водій-порушник хотів «порішати» з патрульними

Працівники Камінь–Каширського районного відділу поліції задокументували факт хабарництва.Про це повідомили на сторінці відділу поліції.22 березня близько 13:00 годин на блокпості, який знаходиться поблизу с. Грудки, Камінь–Каширського району, працівник поліції зупинив транспортний засіб за порушення правил дорожнього руху.Під час спілкування з 44-річним чоловіком, останній запропонував поліцейському вирішити питання щодо порушення правил дорожнього руху на місці.Попри попередження про відповідальність за такі дії, водій все – таки залишив працівнику поліції грошові кошти у сумі 2000 гривень.Поліцейський зафіксував це на нагрудну боді-камеру та відразу викликав на місце події слідчо – оперативну групу, аби задокументувати факт хабарництва.Відомості кримінального характеру слідчими буде внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 369 КК України.