У Луцьку відкрили центр підтримки підприємців Дія.Бізнес. ВІДЕО

У Луцьку відкрили центр підтримки підприємців Дія.Бізнес. ВІДЕО
У Луцьку запрацював центр підтримки підприємців Дія.Бізнес. Він – 13-тий серед відкритих в Україні. 22 березня центр приймав перших відвідувачів

Про це розповіла Суспільному керівниця центру Алла Бабік.

Центр підтримки підприємців Дія.Бізнес – це простір площею більш ніж 200 квадратних метрів. Тут можна отримати безоплатну консультацію для розвитку бізнесу, відкриття нової справи, або здобуття необхідних знань. Також, за потреби, охочі можуть орендувати подієвий майданчик для власних заходів.

У перший день роботи у центр завітала Галина Мартинюк, заступниця директора Волинського медичного інституту. Каже: разом з колегою оглядають приміщення для проведення міжнародної науково-практичної конференції.

У центрі Дія.Бізнес місцеві підприємці також зможуть отримати безоплатні консультації з фінансового менеджменту, маркетингу, продажів та юридичних питань, — розповідає хелпер Тетяна.

"Моя основна задача – бути помічником людини, яка до нас звернулася. Часте питання – чи потрібно бути підприємцем, щоб бути клієнтом Дія.Бізнес? Ні, тому що ми допомагаємо як майбутнім підприємцям, так і діючим", – говорить жінка.

"В час повномасштабного вторгнення, коли багато релокованого бізнесу є, багато ВПО, які приїжджають і також шукають себе в підприємницькій діяльності, є багато вимушених викликів, то це ще один майданчик для можливості розвитку та отримання консультацій", – говорить про відкриття центру підтримки підприємців Дія.Бізнес виконувачка обов'язків голови правління Асоціації захисту прав малого та середнього бізнесу "Бізнес-Волинь" Тетяна Біскуп.

Центр підтримки Дія.Бізнес працює у Луцьку з понеділка по п’ятницю з 9-тої до 19-тої, у суботу – з 9-тої до 16-тої. Розташований він в офісному приміщенні на вулиці Богдана Хмельницького, 26, поблизу Луцької міської ради.

Минулого року у серпні майже 30 підприємців на Волині отримали гроші на розвиток власного бізнесу у рамках державної програми "Надання грантів для створення або розвитку бізнесу".


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Теги: Луцьк, бізнес, підтримка
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