У Луцькому районі одружився військовий
Сьогодні, 20:22
У Луцькому районі одружився військовий Вадим із коханою Вікторією.
Про це повідомляє Берестечківська громада.
«Вітаємо молоду пару Вадима та Вікторію з одруженням! Нехай ваш шлюб буде як міцна будівля, що стоїть на фундаменті любові, поваги та злагоди. Бажаємо вам, щоб ви завжди підтримували одне одного в усіх випробуваннях життя. Нехай кожен день буде сповнений незабутніми моментами», - йдеться в дописі.
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Про це повідомляє Берестечківська громада.
«Вітаємо молоду пару Вадима та Вікторію з одруженням! Нехай ваш шлюб буде як міцна будівля, що стоїть на фундаменті любові, поваги та злагоди. Бажаємо вам, щоб ви завжди підтримували одне одного в усіх випробуваннях життя. Нехай кожен день буде сповнений незабутніми моментами», - йдеться в дописі.
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