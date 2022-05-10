У Луцькому районі одружився військовий

Вадим із коханою Вікторією.



Про це



«Вітаємо молоду пару Вадима та Вікторію з одруженням! Нехай ваш шлюб буде як міцна будівля, що стоїть на фундаменті любові, поваги та злагоди. Бажаємо вам, щоб ви завжди підтримували одне одного в усіх випробуваннях життя. Нехай кожен день буде сповнений незабутніми моментами», - йдеться в дописі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцькому районі одружився військовийіз коханоюПро це повідомляє Берестечківська громада.«Вітаємо молоду пару Вадима та Вікторію з одруженням! Нехай ваш шлюб буде як міцна будівля, що стоїть на фундаменті любові, поваги та злагоди. Бажаємо вам, щоб ви завжди підтримували одне одного в усіх випробуваннях життя. Нехай кожен день буде сповнений незабутніми моментами», - йдеться в дописі.

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