Добрі новини від ВолиньPost за 22 березня

Як би складно не було, у незламної нації добрі новини є щодня.Люди, які зараз відстоюють це на полі бою, вражають! Люди, які допомагають у тилу, надихають. І хоч щодня зараз Україна вмивається сльозами від втрат, ми знаємо, що наша перемога таки настане. Головне - завжди пам'ятати ціну цієї боротьби і цієї перемоги!Про позитивні новини– у постійній рубриці:Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.03.23 орієнтовно склали:особового складу – близько 167 490 (+920) осіб ліквідовано,танків – 3 557 (+5) од,бойових броньованих машин – 6 887 (+8) од,артилерійських систем – 2 589 (+3) од,РСЗВ – 509 (+2) од,засобів ППО – 272 (+2) од,літаків – 305 (+0) од,гелікоптерів – 290 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 183 (+16) од,крилатих ракет – 909 (+2) од,кораблів/катер – 18 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн – 5 434 (+6) од,спеціальної техніки – 270 (+4) од.Волонтери з Рожища на заняттях з арттерапії разом з військовослужбовцями, які проходять реабілітацію в одному з медичних закладів Волині, розмальовують уламки гільз та ракет.В майбутньому планують організувати виставку цих робіт та продати їх на аукціоні, вторговані гроші спрямують на допомогу ЗСУ.Чотири автобуси марки «Irisbus» передали Горохівській, Ківерцівській, Любомльській та Луцькій громадам для потреб навчальних закладів.Відтепер понад 400 учнів будуть забезпечені підвезенням до місцевих шкіл.В Україну повернулися 17 дітей, яких Росія депортувала з Херсонської та Харківської областей під час окупації. Зазначається, що росіяни вивезли дітей вглиб окупованих територій або на свою територію, а після деокупації відмовилися повернути їх назад батькам.У Луцькому районі одружився військовийіз коханою. Вітаємо молоду пару з одруженням! Нехай ваш шлюб буде як міцна будівля, що стоїть на фундаменті любові, поваги та злагоди.Іспанія оголосила про приєднання до схваленої напередодні ініціативи з закупівлі одного мільйона артилерійських снарядів для України протягом року.