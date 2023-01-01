Добрі новини від ВолиньPost за 22 березня
22 березень, 23:24
Як би складно не було, у незламної нації добрі новини є щодня.
Люди, які зараз відстоюють це на полі бою, вражають! Люди, які допомагають у тилу, надихають. І хоч щодня зараз Україна вмивається сльозами від втрат, ми знаємо, що наша перемога таки настане. Головне - завжди пам'ятати ціну цієї боротьби і цієї перемоги!
Про позитивні новини 22 березня – у постійній рубриці:
Захисники за добу ліквідували ще 920 окупантів
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.03.23 орієнтовно склали:
особового складу – близько 167 490 (+920) осіб ліквідовано,
танків – 3 557 (+5) од,
бойових броньованих машин – 6 887 (+8) од,
артилерійських систем – 2 589 (+3) од,
РСЗВ – 509 (+2) од,
засобів ППО – 272 (+2) од,
літаків – 305 (+0) од,
гелікоптерів – 290 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 183 (+16) од,
крилатих ракет – 909 (+2) од,
кораблів/катер – 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 5 434 (+6) од,
спеціальної техніки – 270 (+4) од.
Квіти на гільзах і уламках ракет: у волинському госпіталі організували заняття арттерапії для військових
Волонтери з Рожища на заняттях з арттерапії разом з військовослужбовцями, які проходять реабілітацію в одному з медичних закладів Волині, розмальовують уламки гільз та ракет.
В майбутньому планують організувати виставку цих робіт та продати їх на аукціоні, вторговані гроші спрямують на допомогу ЗСУ.
Громадам Волині передали шкільні автобуси
Чотири автобуси марки «Irisbus» передали Горохівській, Ківерцівській, Любомльській та Луцькій громадам для потреб навчальних закладів.
Відтепер понад 400 учнів будуть забезпечені підвезенням до місцевих шкіл.
Україна повернула ще 17 викрадених Росією дітей
В Україну повернулися 17 дітей, яких Росія депортувала з Херсонської та Харківської областей під час окупації. Зазначається, що росіяни вивезли дітей вглиб окупованих територій або на свою територію, а після деокупації відмовилися повернути їх назад батькам.
У Луцькому районі одружився військовий
У Луцькому районі одружився військовий Вадим із коханою Вікторією. Вітаємо молоду пару з одруженням! Нехай ваш шлюб буде як міцна будівля, що стоїть на фундаменті любові, поваги та злагоди.
Іспанія приєдналася до угоди ЄС про закупівлю боєприпасів для України
Іспанія оголосила про приєднання до схваленої напередодні ініціативи з закупівлі одного мільйона артилерійських снарядів для України протягом року.
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А ми чекаємо, поки напишемо головну добру новину ‒ нашу перемогу! Нині ж дякуємо кожному і кожній, хто її наближає!
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Люди, які зараз відстоюють це на полі бою, вражають! Люди, які допомагають у тилу, надихають. І хоч щодня зараз Україна вмивається сльозами від втрат, ми знаємо, що наша перемога таки настане. Головне - завжди пам'ятати ціну цієї боротьби і цієї перемоги!
Про позитивні новини 22 березня – у постійній рубриці:
Захисники за добу ліквідували ще 920 окупантів
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.03.23 орієнтовно склали:
особового складу – близько 167 490 (+920) осіб ліквідовано,
танків – 3 557 (+5) од,
бойових броньованих машин – 6 887 (+8) од,
артилерійських систем – 2 589 (+3) од,
РСЗВ – 509 (+2) од,
засобів ППО – 272 (+2) од,
літаків – 305 (+0) од,
гелікоптерів – 290 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 183 (+16) од,
крилатих ракет – 909 (+2) од,
кораблів/катер – 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 5 434 (+6) од,
спеціальної техніки – 270 (+4) од.
Квіти на гільзах і уламках ракет: у волинському госпіталі організували заняття арттерапії для військових
Волонтери з Рожища на заняттях з арттерапії разом з військовослужбовцями, які проходять реабілітацію в одному з медичних закладів Волині, розмальовують уламки гільз та ракет.
В майбутньому планують організувати виставку цих робіт та продати їх на аукціоні, вторговані гроші спрямують на допомогу ЗСУ.
Громадам Волині передали шкільні автобуси
Чотири автобуси марки «Irisbus» передали Горохівській, Ківерцівській, Любомльській та Луцькій громадам для потреб навчальних закладів.
Відтепер понад 400 учнів будуть забезпечені підвезенням до місцевих шкіл.
Україна повернула ще 17 викрадених Росією дітей
В Україну повернулися 17 дітей, яких Росія депортувала з Херсонської та Харківської областей під час окупації. Зазначається, що росіяни вивезли дітей вглиб окупованих територій або на свою територію, а після деокупації відмовилися повернути їх назад батькам.
У Луцькому районі одружився військовий
У Луцькому районі одружився військовий Вадим із коханою Вікторією. Вітаємо молоду пару з одруженням! Нехай ваш шлюб буде як міцна будівля, що стоїть на фундаменті любові, поваги та злагоди.
Іспанія приєдналася до угоди ЄС про закупівлю боєприпасів для України
Іспанія оголосила про приєднання до схваленої напередодні ініціативи з закупівлі одного мільйона артилерійських снарядів для України протягом року.
Не забувайте повідомляти нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
А ми чекаємо, поки напишемо головну добру новину ‒ нашу перемогу! Нині ж дякуємо кожному і кожній, хто її наближає!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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