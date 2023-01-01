Вселенський патріарх назвав РПЦ відповідальною за війну в Україні

Варфоломій I заявив, що російська церква та державне керівництво рф співпрацювали у злочині агресії та також відповідальні за вчинені злочини, як-от викрадення українських дітей. За його словами, росіяни потребують «духовного відродження».



Про це Варфоломій заявив на семінарі «Реакція Церков і релігійних громад на війну та конфлікт» у Литві 22 березня, повідомляє



Патріарх Варфоломій зазначив, що ідеологія «русского мира» є сучасним втіленням етнофілетизму — змішування національного із церковним. Етнофілетизм засудили як єресь у 1872 році на Великому помісному соборі в Константинополі.



«Ідеологія <"русского мира"> є основним інструментом "духовної" легітимації вторгнення в Україну», — наголосив він.



«Потрібне повернення до джерел православної віри»



Патріарх зауважив, що релігійний простір навколо осі Київ — Москва утворився Вселенським патріархатом Константинополя та Візантійською імперією.



Однак, як зазначив патріарх, після падіння Константинополя та потрапляння його під владу Османської імперії в 1453 році в Москві почала зароджуватися ідея про те, що саме вона повинна стати духовним лідером православного світу, «Третім Римом».



«Царі, які змінювали один одного, нав’язували свою волю Церкві, перетворюючи її на простий інструмент для досягнення своїх стратегічних цілей», — пояснив предстоятель Константинопольської православної церкви.



За його словами, путінська росія «просто відновила і підкреслила цю традицію».



Тому Вселенський патріарх закликав «повернути російських братів і сестер до спільноти спільних цінностей».



«Потрібне повернення до джерел православної віри. Константинопольська Церква-Мати знову готова допомогти своїм дітям в Україні та росії, як вона робила це неодноразово в минулому. Любов матері нескінченна; вона не знає меж», — зазначив предстоятель Константинопольської церкви.



За його словами, поряд з питанням матеріальної відбудови після війни має постати питання «духовного відродження» не лише в Україні, а й у росії.



Нагадаємо, предстоятель російської православної церкви патріарх кирило підтримав мобілізацію в рф та заявив, що хоче єдиного простору РПЦ з Україною.



Він також заявив, що смерть на війні з Україною «змиває всі гріхи», а до того ж приписував подвиги російським окупантам в Україні.



У липні 2022 року Литва заборонила в’їзд патріарху кирилу, оскільки він підтримує війну росії проти України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вселенський патріархI заявив, що російська церква та державне керівництво рф співпрацювали у злочині агресії та також відповідальні за вчинені злочини, як-от викрадення українських дітей. За його словами, росіяни потребують «духовного відродження».Про це Варфоломій заявив на семінарі «Реакція Церков і релігійних громад на війну та конфлікт» у Литві 22 березня, повідомляє "Громадське" Патріарх Варфоломій зазначив, що ідеологія «русского мира» є сучасним втіленням етнофілетизму — змішування національного із церковним. Етнофілетизм засудили як єресь у 1872 році на Великому помісному соборі в Константинополі.«Ідеологія <"русского мира"> є основним інструментом "духовної" легітимації вторгнення в Україну», — наголосив він.«Потрібне повернення до джерел православної віри»Патріарх зауважив, що релігійний простір навколо осі Київ — Москва утворився Вселенським патріархатом Константинополя та Візантійською імперією.Однак, як зазначив патріарх, після падіння Константинополя та потрапляння його під владу Османської імперії в 1453 році в Москві почала зароджуватися ідея про те, що саме вона повинна стати духовним лідером православного світу, «Третім Римом».«Царі, які змінювали один одного, нав’язували свою волю Церкві, перетворюючи її на простий інструмент для досягнення своїх стратегічних цілей», — пояснив предстоятель Константинопольської православної церкви.За його словами, путінська росія «просто відновила і підкреслила цю традицію».Тому Вселенський патріарх закликав «повернути російських братів і сестер до спільноти спільних цінностей».«Потрібне повернення до джерел православної віри. Константинопольська Церква-Мати знову готова допомогти своїм дітям в Україні та росії, як вона робила це неодноразово в минулому. Любов матері нескінченна; вона не знає меж», — зазначив предстоятель Константинопольської церкви.За його словами, поряд з питанням матеріальної відбудови після війни має постати питання «духовного відродження» не лише в Україні, а й у росії.Нагадаємо, предстоятель російської православної церкви патріарх кирило підтримав мобілізацію в рф та заявив, що хоче єдиного простору РПЦ з Україною.Він також заявив, що смерть на війні з Україною «змиває всі гріхи», а до того ж приписував подвиги російським окупантам в Україні.У липні 2022 року Литва заборонила в’їзд патріарху кирилу, оскільки він підтримує війну росії проти України.

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