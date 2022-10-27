Футзалістки з Волині завоювали «срібло» Кубка України

Жіноча футзальна команда Волинського національного університету імені Лесі Українки зайняла друге місце на Кубку України серед жіночих команд ЗВО.Футзалістки та тренерпоспілкувалися з ректором Анатолієм Цьосем.Тренер команди Дмитро Голоскоков розповів присутнім про перебіг турніру. За його словами, фінальний матч проти Українського державного університету (Київ) був драматичним і завершився перемогою столичних гравчинь у серії пенальті. Тим не менш, футзалістки Університету налаштовані взяти реванш наступного року.Ректор Анатолій Цьось подякував футзалісткам за хороший результат. Він зауважив, що після завершення будівництва спортивного комплексу на базі практик табору «Гарт» спортсменки матимуть змогу проводити там тренувальні збори.Декан факультету фізичної культури, спорту та здоров’я Василь Пантік зауважив, що в складі збірної були гравчині з різних команд, зокрема «Легіон-Університету» та «Ладомира», однак це не завадило спортсменкам досягнути високого результату.Окрім цього, присутні обговорили придбання нової форми для команди й участь в Універсіаді.