Футзалістки з Волині завоювали «срібло» Кубка України

Футзалістки з Волині завоювали «срібло» Кубка України
Жіноча футзальна команда Волинського національного університету імені Лесі Українки зайняла друге місце на Кубку України серед жіночих команд ЗВО.

Футзалістки та тренер Дмитро Голоскоков поспілкувалися з ректором Анатолієм Цьосем.

Тренер команди Дмитро Голоскоков розповів присутнім про перебіг турніру. За його словами, фінальний матч проти Українського державного університету (Київ) був драматичним і завершився перемогою столичних гравчинь у серії пенальті. Тим не менш, футзалістки Університету налаштовані взяти реванш наступного року.

Ректор Анатолій Цьось подякував футзалісткам за хороший результат. Він зауважив, що після завершення будівництва спортивного комплексу на базі практик табору «Гарт» спортсменки матимуть змогу проводити там тренувальні збори.

Декан факультету фізичної культури, спорту та здоров’я Василь Пантік зауважив, що в складі збірної були гравчині з різних команд, зокрема «Легіон-Університету» та «Ладомира», однак це не завадило спортсменкам досягнути високого результату.

Окрім цього, присутні обговорили придбання нової форми для команди й участь в Універсіаді.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: спорт, Волинь, Україна, футзал, Кубок України
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Які неправдиві кремлівські наративи транслює білоруська пропаганда
Гостинний двір Прайзлерів у Старому місті: Луцькрада таки має намір передати пам’ятку у користування приватного інвестора
Білорусь використовує зрадника з Волині для створення пропаганди
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Футзалістки з Волині завоювали «срібло» Кубка України
Сьогодні, 02:17
Вселенський патріарх назвав РПЦ відповідальною за війну в Україні
Сьогодні, 01:15
23 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Добрі новини від ВолиньPost за 22 березня
22 березень, 23:24
Іспанія приєдналася до угоди ЄС про закупівлю боєприпасів для України
22 березень, 22:58
Схожі новини
Команда з Володимира стала чемпіоном України з футзалу серед жінок Команда з Володимира стала чемпіоном України з футзалу серед жінок
21 березень, 02:00
Волинська метальниця завоювала золото на чемпіонаті України Волинська метальниця завоювала золото на чемпіонаті України
25 лютий, 02:17
Дві жіночі команди з Волині – у фіналі Чемпіонату України з футзалу Дві жіночі команди з Волині – у фіналі Чемпіонату України з футзалу
26 січень, 02:17
Команда «Волинський край-Університет» припиняє участь у жіночій Суперлізі Команда «Волинський край-Університет» припиняє участь у жіночій Суперлізі
27 жовтень, 2022, 05:28
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Футзалістки з Волині завоювали «срібло» Кубка України
Сьогодні, 02:17
 0
Вселенський патріарх назвав РПЦ відповідальною за війну в Україні
Сьогодні, 01:15
 0
23 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Добрі новини від ВолиньPost за 22 березня
22 березень, 23:24
 0
Іспанія приєдналася до угоди ЄС про закупівлю боєприпасів для України
22 березень, 22:58
 0
Медіа
відео
1/8