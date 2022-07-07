Школярка з Волині перемогла на міжнародному конкурсі

Учениця Володимирської художньої школи ім. М. Рокицького Марія Андрєєва здобула золото у японському 30-му Міжнародному конкурсі дитячих малюнків Асоціації «Ie-no-hikari» (викладач Тетяна Омельченко).Загалом цього року на конкурс було надіслано понад 12 тисяч робіт зі всього світу, - повідомляють на сайті ВОлодимирської міської ради.Всесвітній конкурс World Children’s Picture Contest заснований японською асоціацією IE-NO-HIKARI. Конкурс проводиться з 1993 року з метою створення мостів дружби та взаєморозуміння між дітьми у всьому світі. Загалом цьогоріч наші художники здобули у конкурсі одне золото та дві бронзи, якими були оцінені роботи Катерини Гнепи (викладач Катерина Юрчук) та Богдана Засадка (викладач Ярослава Михалик).Вітаємо художників зі здобуттям перемоги у міжнародному конкурсі. Це чудове досягнення, яке свідчить про вашу талановитість та професіоналізм. Бажаємо вам подальших успіхів та нових звершень у мистецтві!