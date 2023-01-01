Росію та Білорусь не пустили на чемпіонат світу з хокею
Сьогодні, 07:31
Міжнародна федерація хокею (IIHF) продовжила усунення збірних Росії та Білорусі на наступний сезон-2023/24.
22 березня на своєму черговому засіданні Рада IIHF розглянула поточні ризики безпеки, пов'язані з поверненням клубних та національних представників РБ та РФ у змагання під егідою IIHF, - пише Obozrevatel.
"На підставі детальної оцінки ризиків, проведеної компанією, яка на цьому спеціалізується, Рада IIHF визначила, що включення збірних Росії та Білорусі до змагань IIHF у новому сезоні поки що небезпечне", - йдеться у пресрелізі Федерації.
Таким чином IIHF проведе чемпіонат світу 2024 року без збірних Росії та Білорусі. Планетарна першість запланована на весну 2024 року у чеських містах Прага та Острава.
Нагадаємо, що російські та білоруські збірні були виключені з чемпіонату світу-2023.
Цей мундіаль мав пройти в Санкт-Петербурзі з 5 по 21 травня 2023 року, але після початку повномасштабного вторгнення Росії IIHF переніс ЧС до Фінляндії та Латвії, а самі збірні Росії та Білорусі були відсторонені від участі у всіх міжнародних змаганнях.
Зазначимо, що почесний президент Міжнародної федерації хокею (IIHF) Рене Фазель, який лобіював повернення РФ, 14 лютого отримав громадянство Росії, а також став співвласником російського виробника яблук преміум-класу у Краснодарському краї.
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22 березня на своєму черговому засіданні Рада IIHF розглянула поточні ризики безпеки, пов'язані з поверненням клубних та національних представників РБ та РФ у змагання під егідою IIHF, - пише Obozrevatel.
"На підставі детальної оцінки ризиків, проведеної компанією, яка на цьому спеціалізується, Рада IIHF визначила, що включення збірних Росії та Білорусі до змагань IIHF у новому сезоні поки що небезпечне", - йдеться у пресрелізі Федерації.
Таким чином IIHF проведе чемпіонат світу 2024 року без збірних Росії та Білорусі. Планетарна першість запланована на весну 2024 року у чеських містах Прага та Острава.
Нагадаємо, що російські та білоруські збірні були виключені з чемпіонату світу-2023.
Цей мундіаль мав пройти в Санкт-Петербурзі з 5 по 21 травня 2023 року, але після початку повномасштабного вторгнення Росії IIHF переніс ЧС до Фінляндії та Латвії, а самі збірні Росії та Білорусі були відсторонені від участі у всіх міжнародних змаганнях.
Зазначимо, що почесний президент Міжнародної федерації хокею (IIHF) Рене Фазель, який лобіював повернення РФ, 14 лютого отримав громадянство Росії, а також став співвласником російського виробника яблук преміум-класу у Краснодарському краї.
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