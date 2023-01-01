Росію та Білорусь не пустили на чемпіонат світу з хокею

Росію та Білорусь не пустили на чемпіонат світу з хокею
Міжнародна федерація хокею (IIHF) продовжила усунення збірних Росії та Білорусі на наступний сезон-2023/24.

22 березня на своєму черговому засіданні Рада IIHF розглянула поточні ризики безпеки, пов'язані з поверненням клубних та національних представників РБ та РФ у змагання під егідою IIHF, - пише Obozrevatel.

"На підставі детальної оцінки ризиків, проведеної компанією, яка на цьому спеціалізується, Рада IIHF визначила, що включення збірних Росії та Білорусі до змагань IIHF у новому сезоні поки що небезпечне", - йдеться у пресрелізі Федерації.

Таким чином IIHF проведе чемпіонат світу 2024 року без збірних Росії та Білорусі. Планетарна першість запланована на весну 2024 року у чеських містах Прага та Острава.

Нагадаємо, що російські та білоруські збірні були виключені з чемпіонату світу-2023.

Цей мундіаль мав пройти в Санкт-Петербурзі з 5 по 21 травня 2023 року, але після початку повномасштабного вторгнення Росії IIHF переніс ЧС до Фінляндії та Латвії, а самі збірні Росії та Білорусі були відсторонені від участі у всіх міжнародних змаганнях.

Зазначимо, що почесний президент Міжнародної федерації хокею (IIHF) Рене Фазель, який лобіював повернення РФ, 14 лютого отримав громадянство Росії, а також став співвласником російського виробника яблук преміум-класу у Краснодарському краї.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Білорусь, хокей
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Які неправдиві кремлівські наративи транслює білоруська пропаганда
Гостинний двір Прайзлерів у Старому місті: Луцькрада таки має намір передати пам’ятку у користування приватного інвестора
Білорусь використовує зрадника з Волині для створення пропаганди
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
В Україні на лікарнях встановлять сонячні панелі
Сьогодні, 08:35
Росію та Білорусь не пустили на чемпіонат світу з хокею
Сьогодні, 07:31
Генсек НАТО не виключає, що Україні нададуть літаки F-16
Сьогодні, 06:31
Школярка з Волині перемогла на міжнародному конкурсі
Сьогодні, 05:28
Що буде з курсом долара найближчим часом: думка експертів
Сьогодні, 03:41
Схожі новини
Росія не збирається згортати «тренувальний табір» у Білорусі, – «Беларускі Гаюн» Росія не збирається згортати «тренувальний табір» у Білорусі, – «Беларускі Гаюн»
18 березень, 11:34
Європарламент виступив за розширення санкцій проти Білорусі Європарламент виступив за розширення санкцій проти Білорусі
15 березень, 15:49
Кремль продовжить використовувати Лукашенка для дружби з Іраном, – ISW Кремль продовжить використовувати Лукашенка для дружби з Іраном, – ISW
14 березень, 20:35
Експерт пояснив, навіщо в Білорусі вирішили призвати офіцерів запасу Експерт пояснив, навіщо в Білорусі вирішили призвати офіцерів запасу
14 березень, 05:09
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
В Україні на лікарнях встановлять сонячні панелі
Сьогодні, 08:35
 0
Росію та Білорусь не пустили на чемпіонат світу з хокею
Сьогодні, 07:31
 0
Генсек НАТО не виключає, що Україні нададуть літаки F-16
Сьогодні, 06:31
 0
Школярка з Волині перемогла на міжнародному конкурсі
Сьогодні, 05:28
 0
Що буде з курсом долара найближчим часом: думка експертів
Сьогодні, 03:41
 0
Медіа
відео
1/8