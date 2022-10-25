В Україні на лікарнях встановлять сонячні панелі

В Україні на лікарнях встановлять сонячні панелі
МОЗ спільно з Міністерством енергетики України розпочинають проєкт щодо встановлення сонячних панелей на закладах охорони здоров’я.

Повідомляють на сайті Міністерства охорони здоров'я.

Проєкт «Промінь надії» реалізовуватиметься коштами міжнародних партнерів та дозволить українським лікарням залишатися більш стійкими в умовах енергетичного тероризму росіян.
Наразі визначається перелік об’єктів, на яких будуть встановлені сонячні панелі. Пріоритет надаватиметься тим регіонам, які були найбільш вразливими до відключень електроенергії або ж постраждали від бойових дій.

За словами міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка, під час встановлення сонячних панелей відбуватиметься також суттєва модернізація медичного закладу.

Кожна така сонячна електростанція дозволить лікарням економити до 70% витрат на енергоресурси та допоможе частково забезпечити роботу медзакладу під час аварійних відключень. Також сонячні електростанції будуть доповнені установками для зберігання енергії, які дозволять забезпечити енергоживлення лікарень щонайменше на 4 години.

Пілотний проєкт зі встановлення сонячних панелей вже реалізовано в амбулаторії у селі Горенка, що на Київщині. Сонячні панелі потужністю 12 кВт покривають до 60% потреб медзакладу в електроенергії.

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Теги: Україна, МОЗ, лікарні
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