Курс валют у Луцьку 23 березня
Сьогодні, 09:00
23 березня готівковий курс долара становить 38.33, продають його за 38.48.
Про це повідомляє Говерла.
Євро купують за 41.05, а продають за – 41.50.
Щодо польського злотого, то його купують за 8.70, а продають за 8,88.
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Про це повідомляє Говерла.
Євро купують за 41.05, а продають за – 41.50.
Щодо польського злотого, то його купують за 8.70, а продають за 8,88.
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